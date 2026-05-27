お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原やすよ（50）が26日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。アルバイトでの失敗談を語った。

アルバイト経験の話題になり、やすよは「私はサーティワン」と、同番組でたびたび披露しているエピソードに触れた。制服かわいさに応募したが「甘く見たんでしょうね」といい、「接客なんかできへんから、アイスを2回で丸くするっていう、その訓練から入るけど、全然できへんくて」と振り返った。

当日の様子を、冷やかしがてら偵察に行ったという姉・海原ともこは「見たらめっちゃキレてる」と回想。他の店員は愛想良く「いらっしゃいませ〜」と声出しする中、やすよは不機嫌丸出し。やすよは「お昼の休憩でめっちゃ疲れて、そのまま帰った」と打ち明けた。

しかし「店長さんから電話があって」とやすよ。「午後からもありますよ」と言われたものの、「それも留守電で聞いてるけど、“どうしよっかな”って」と放置したそう。共演者からは「“どうしようかな”やないねん」とツッコまれていた。