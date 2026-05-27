50歳迎えたアンガールズ山根、長女との“ほのぼの”写真に驚く声「娘ちゃん脚長過ぎません?!!遺伝??」「身長高ーい!!」
きょう27日に50歳の誕生日を迎えた、お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が、同日に自身のインスタグラムを更新。長女との2ショットを公開し、誕生日を祝ってディズニーシーを満喫したことを明かした。
【写真】「娘ちゃん脚長い」アンガ山根の遺伝？11歳長女の成長した姿
山根は「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！奥さんがとても良い写真撮ってくれてた ありがとう」とうれしげにつづり、東京ディズニーシーの景色を眺める長女と、そんな長女を見つめる山根のほほ笑ましい後ろ姿をアップしている。
続けて「11歳と50歳！娘も大きくなったもんだ おめでとう」と、改めて誕生日を迎えた長女を祝福した。
この投稿に「娘ちゃんも本当に大きくなりましたね」「山根さんの遺伝ですかね スタイルめっちゃ良い」「娘ちゃん脚長いですね！」「娘さん身長高ーい!!足長ーい!!遺伝いいですね〜 ほんと羨ましい」「娘ちゃん脚長過ぎません?!!遺伝??」などと、成長した長女の姿に驚く声が集まっている。
【写真】「娘ちゃん脚長い」アンガ山根の遺伝？11歳長女の成長した姿
山根は「娘と自分の5月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！奥さんがとても良い写真撮ってくれてた ありがとう」とうれしげにつづり、東京ディズニーシーの景色を眺める長女と、そんな長女を見つめる山根のほほ笑ましい後ろ姿をアップしている。
この投稿に「娘ちゃんも本当に大きくなりましたね」「山根さんの遺伝ですかね スタイルめっちゃ良い」「娘ちゃん脚長いですね！」「娘さん身長高ーい!!足長ーい!!遺伝いいですね〜 ほんと羨ましい」「娘ちゃん脚長過ぎません?!!遺伝??」などと、成長した長女の姿に驚く声が集まっている。