必要な海技士を乗り組ませずに旅客船を運航するなど計１４件の法令違反が確認されたとして、国土交通省関東運輸局は、クルーズ船運航会社「ジール」（東京都港区）に対し、海上運送法に基づき輸送の安全確保命令（行政処分）を出した。

処分は２１日付。安全管理体制の不備を是正し、６月２２日までに報告するよう命じた。

同局は、東京湾で昨年発生した同社クルーズ船の関係する事故をきっかけに、昨年１０月〜今年１月、同社に対する監査を実施した。

その結果、同社が運航時に複数回、海技免状の有効期間が切れた船長を乗り組ませたり、乗組員へのアルコール検査を実施しなかったりした事実が判明した。

さらに、経営層が安全管理に主体的な関与をしていなかったことに加え、▽出航前の安全点検簿の改ざん▽安全統括管理者や運航管理者の職務・権限違反――などもあり、計１４件（違反点数５０点）の法令違反が確認された。

ホームページなどによると、同社は定員２５〜９５人の船舶６隻を保有し、東京湾を中心に観光クルーズなどを展開している。昨年度には「舟旅通勤」を促す都の補助制度を活用し、品川区の五反田と天王洲をつないだ航路で小型船を定期運航した。

同社は「運輸局と話をしている最中のため、現時点で詳細を話すことはできない。はっきりしたことがわかれば対応する」とコメントした。

輸送の安全確保命令は、法令や自社の安全管理規程を順守していない事業者に是正を命じる行政処分。北海道・知床半島沖での観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」沈没事故を受け、命令に違反した場合の罰則は、法人に最高１億円の罰金刑、個人には最長１年の懲役刑（現拘禁刑）などに厳罰化された。