都会を軽やかに駆け抜ける！【コールマン】の多機能トートバッグがAmazonで販売中！
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毎日を自由にしなやかに！【コールマン】が贈る新感覚トートバッグがAmazonで販売中！
3つの“Uni”をコンセプトにしたシティーユースシリーズから、2WAYトートが登場。シンプルでシームレスなデザインは、性別やシーンを選ばない。取り外し可能なショルダー付きで、ダブルジッパーや視認性の高いインナーカラー、多彩なポケットが通勤通学を快適にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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Universal、Unique、Unisexの3つの“Uni”をコンセプトに開発された。シンプルでシームレスなデザインは、性別やスタイルを選ばず、どんな日常にも自然に溶け込む普遍的な魅力を放つ。
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取り外し可能なショルダー付きの2WAY仕様で、シーンに合わせて使い分けが可能だ。PCやタブレット専用スリーブに加え、多彩なポケットを装備。折り畳み傘などもスマートに収納できる。
上部はダブルジッパーで開閉しやすく、内側は視認性の高いインナーカラーを採用している。必要なものが一目で分かり、スムーズな出し入れをサポート。使い勝手の良さを追求した設計だ。
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アウトドアで培われた耐久性と都市生活に必要な機能性を両立。通勤通学はもちろん、あらゆるシティーユースに対応する。自由でしなやか、そして軽やかな日常をサポートする頼れる存在だ。
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