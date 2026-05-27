好き＆行ってみたい「埼玉県の繁華街＆歓楽街」ランキング！ 2位「南銀座通り」を抑えた1位は？【2026年調査】
まぶしい新緑が目に鮮やかな季節となり、日中の散策が心地よい季節を迎えました。爽やかな初夏の風に誘われて、休日は活気あふれるエリアへ足を延ばしてみたくなります。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「南銀座通りは、埼玉最強の歓楽街感があり、 飲み屋・居酒屋・立ち飲み・深夜営業店が密集していて、北関東最大ターミナルの夜を強く感じられる場所だからです」（60代女性／愛知県）、「南銀座通りは、居酒屋、ラーメン店、バー、昔ながらの飲み屋、チェーン店、雑居ビルが密集していて、“巨大駅前歓楽街”らしい雑多なエネルギーがあります」（50代男性／東京都）、「居酒屋やバーがたくさんあるみたいなので飲み歩きしたい」（20代女性／山梨県）といったコメントがありました。
回答者からは「圧倒的な店舗数と活気があり、どんな気分の時でも自分に合った店が見つかる安心感があるから」（30代男性／富山県）、「最大の歓楽街で賑やかに楽しめそうだから」（30代男性／北海道）、「埼玉で一番大きな繁華街として有名ですし、あまり土地勘がなくても迷わず行けるのがとても魅力的に感じます。繁華街の雰囲気と合わせて色んなお店をハシゴしたいです」（30代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：南銀座通り（さいたま市大宮区）／47票大宮駅東口からほど近い「大宮南銀座地区（通称：南銀）」は、埼玉県下最大の飲食店街として知られています。多種多様な居酒屋、カラオケ店、娯楽施設が密集し、夜になるとまばゆいばかりのネオンが灯ります。活気あふれるにぎやかな雰囲気は、仕事帰りの会社員や若者たちに長く親しまれています。
回答者からは「南銀座通りは、埼玉最強の歓楽街感があり、 飲み屋・居酒屋・立ち飲み・深夜営業店が密集していて、北関東最大ターミナルの夜を強く感じられる場所だからです」（60代女性／愛知県）、「南銀座通りは、居酒屋、ラーメン店、バー、昔ながらの飲み屋、チェーン店、雑居ビルが密集していて、“巨大駅前歓楽街”らしい雑多なエネルギーがあります」（50代男性／東京都）、「居酒屋やバーがたくさんあるみたいなので飲み歩きしたい」（20代女性／山梨県）といったコメントがありました。
1位：大宮駅東口歓楽街（さいたま市大宮区）／77票新幹線も停まる巨大ターミナル・大宮駅の東口エリア全体が1位に。百貨店やオフィスビルが立ち並ぶ大通りから一歩入れば、歴史ある商店街や大規模な歓楽街が広がる、まさに埼玉の「顔」と呼べるエリアです。利便性の高さと多様な店舗が集積する圧倒的な密度が、多くの支持を集める理由といえるでしょう。
回答者からは「圧倒的な店舗数と活気があり、どんな気分の時でも自分に合った店が見つかる安心感があるから」（30代男性／富山県）、「最大の歓楽街で賑やかに楽しめそうだから」（30代男性／北海道）、「埼玉で一番大きな繁華街として有名ですし、あまり土地勘がなくても迷わず行けるのがとても魅力的に感じます。繁華街の雰囲気と合わせて色んなお店をハシゴしたいです」（30代男性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)