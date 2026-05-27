堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。5月31日夜9時から放送される第8話の予告動画を紹介します。

【写真】伍鉄親子

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下5月31日放送予定のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

以前、ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤真一）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優、崎はたつさき）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。

人香（有村架純）は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。

同じ頃、涼（山田裕貴）は練習に集中できないでいた。

医師からある病気の可能性を告げられたためだ。

さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませる。

それぞれの前にたちはだかる困難。彼らはどう乗り越えるのか…！

第8話の予告動画

予告動画の始まりは病院の診察室。

医師が「心臓の病気かもしれない」と涼（山田裕貴）に告げます。

続いて「エースに訪れる試練―」というテロップと共に、右手で左胸をさする涼の姿が。

場面は夜へ変わり、「俺、何のために生まれてきたんだろうな」とつぶやく涼。傍らにいた伍鉄（堤真一）が少し驚いた表情で涼のほうを見つめます。

別の日、体育館で向かい合っている涼と圭二郎（本田響矢）。

涼が圭二郎に「エースになるにはお前は全てが足りない」と語気を強めると、圭二郎も「上等だよ」とけんか腰で応じます。

次のシーンは、夜の公園。倒れた圭二郎が数人に蹴られている中、「やめなさい。私は圭二郎くんの仲間です」と叫びながら、駆け出す伍鉄。手には工事現場のコーンバーが握られていました。

最後は、伍鉄と因縁があるポストドクターの宗像（宮崎優、崎はたつさき）が登場。喫茶店のような場所で人香に対し「この人をやめさせてください」とあっけらかんと言い放ち……。



(C)TBS