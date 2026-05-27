タレントの中山秀征さんは5月27日、自身のInstagramを更新。高身長でイケメンな息子とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中山秀征さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの中山秀征さんは5月27日、自身のInstagramを更新。息子の卒業式に出席したことを報告し、写真を公開しました。

【写真】中山秀征の高身長イケメン息子＆妻

「親孝行な息子さん」

中山さんは「イギリス紀行第二弾　四男の卒業式に出席してきました」「アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました」「改めて卒業おめでとう!!」などとつづり、10枚の写真を投稿。妻とのツーショットやおいしそうな食べ物、自身の格好いいソロショットなどが見られます。また9枚目は息子と自身のツーショット、10枚目は息子と妻のツーショットです。息子は身長が高く、モザイク越しでもイケメンであることが伝わってきます。後ろには、息子が手掛けたと思われるアート作品が飾られています。

コメントでは「ご卒業おめでとうございます」「親孝行な息子さん　お母さんを喜ばせてくださり私も心温まります」「素敵です　胸がジーーンとしました」「素晴らしい　素敵な絵」「イギリス旅行楽しそうですね　食も美味しそうで、四男ちゃんの親孝行素敵」「ひでさんジーンズ似合いますよね〜」「こんなに綺麗な奥様と」「人生の成功者」と、祝福や称賛の声が寄せられました。

「初めてロンドンにやって来ました!!」

24日にも「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき　初めてロンドンにやって来ました!!　街並みも素敵ですね」と、イギリスでの写真を公開していた中山さん。とても楽しそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)