「こんなに綺麗な奥様と」中山秀征、高身長イケメン息子とのツーショット公開！ 「人生の成功者」
タレントの中山秀征さんは5月27日、自身のInstagramを更新。息子の卒業式に出席したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】中山秀征の高身長イケメン息子＆妻
コメントでは「ご卒業おめでとうございます」「親孝行な息子さん お母さんを喜ばせてくださり私も心温まります」「素敵です 胸がジーーンとしました」「素晴らしい 素敵な絵」「イギリス旅行楽しそうですね 食も美味しそうで、四男ちゃんの親孝行素敵」「ひでさんジーンズ似合いますよね〜」「こんなに綺麗な奥様と」「人生の成功者」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中山秀征の高身長イケメン息子＆妻
「親孝行な息子さん」中山さんは「イギリス紀行第二弾 四男の卒業式に出席してきました」「アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました」「改めて卒業おめでとう!!」などとつづり、10枚の写真を投稿。妻とのツーショットやおいしそうな食べ物、自身の格好いいソロショットなどが見られます。また9枚目は息子と自身のツーショット、10枚目は息子と妻のツーショットです。息子は身長が高く、モザイク越しでもイケメンであることが伝わってきます。後ろには、息子が手掛けたと思われるアート作品が飾られています。
「初めてロンドンにやって来ました!!」24日にも「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき 初めてロンドンにやって来ました!! 街並みも素敵ですね」と、イギリスでの写真を公開していた中山さん。とても楽しそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)