野崎良太による特定のメンバーを持たないプロジェクト Jazztronikが、東阪ビルボードライブツアーに続き、約3年ぶりとなるビルボードライブ横浜公演を8月19日に開催する。

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近年は野崎が日々の音楽活動の中で生み出す多様な楽曲を1曲ごとに発表する『Excursions』シリーズが注目を集めているJazztronik。ボーカル曲としては、池田エライザを迎えた「New World feat.ELAIZA」をリリースしており、2023年発表の楽曲「EVOKE」が『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の最優秀インストゥルメンタル楽曲賞にノミネート。昨年立ち上げた音楽イベント『音楽の時間』の開催など、精力的な活動を続けている。

本公演のチケットは、6月20日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月27日に一般販売が開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）