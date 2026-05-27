「初音ミク×カラオケの鉄人」コラボが6/3から開催！ 全国の8店舗でコラボドリンク、コンセプトルームなど展開、ドルストイ描き下ろしグッズも

シティポップなミクに胸キュン！ 「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」が対象8店舗で華やかに開幕



「カラオケの鉄人」は、2026年6月3日から7月12日までの期間限定で、『初音ミク』とのコラボイベント「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」を開催します！

今回の目玉は、イラストレーターの「ドルストイ」さんによる「シティポップ」をコンセプトにした新規描き下ろしイラスト。

この特別なイラストを使用した「BIGアクリルスタンド」（1980円）や「トレーディンググリッター缶バッジ」（605円）など、ファン垂涎のオリジナルグッズが多数先行販売されます。

さらに、対象店舗での「コラボドリンク」販売や、特製の装飾が施された「コンセプトルーム」の展開など、お店全体で作品の世界観を楽しめる充実のラインナップ。1会計につき5000円以上のお買い上げで「特典ポストカード」が貰えるチャンスも見逃せません！

（以下、プレスリリースより）

「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」が開催決定！

カラオケの鉄人にて、『初音ミク』とのコラボイベント「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」を開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカとカラオケの鉄人は『初音ミク』とのコラボイベントを開催いたします。

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）とカラオケの鉄人（株式会社鉄人エンタープライズ、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：兒玉 智之）は、この度、2026年6月3日(水)〜2026年7月12日(日)の期間、『初音ミク』とのコラボイベント「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」を開催いたします。

2026年6月3日(水)よりカラオケの鉄人対象店舗にて「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」の開催が決定いたしました。

今回のイベントではイラストレーターの「ドルストイ」さんによる「シティポップ」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新規グッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布などを予定しております。

「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」

開催期間：2026年6月3日(水)〜2026年7月12日(日)

開催場所：カラオケの鉄人（池袋東口店）、カラオケの鉄人コラボミックス （秋葉原電気街店、福岡天神店、大阪なんば店、名古屋名駅店、松山銀天街店、京都河原町店、新潟万代シティ店）8店舗

▼「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」特設サイト

https://www.karatetsu.com/animegame/piapro.shtml

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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【コラボイベント概要】

「初音ミク × カラオケの鉄人 COLLABORATION」では、様々な企画を実施いたします。各種キャンペーンの詳細情報はカラオケの鉄人特設サイトをご確認ください。

■コラボドリンク

対象の8店舗でコラボドリンクを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボドリンク特典をプレゼントいたします。

また、セット特典が付属するセットメニューを販売いたします。

■コンセプトルーム

対象の6店舗にて、『初音ミク』の装飾を施したコンセプトルームを展開いたします。

コンセプトルームご利用のお客様には、コンセプトルーム特典をプレゼントいたします。

■課題曲チャレンジ

対象の8店舗にて、「JOYSOUND」機種で選べる楽曲を課題曲としてキャンペーンを実施いたします。

採点機能にて、100点を達成するとドリンク特典のコンプリートセットを、ゾロ目点数（66,77,88,99）を出された方にはドリンク特典をランダムで1枚プレゼントいたします。

■SNSキャンペーン

カラオケの鉄人公式Xアカウントのフォロー＆該当投稿をリポストいただくことで参加可能な、特典プレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細はカラオケの鉄人コラボ公式アカウントをご確認ください。

https://x.com/animegame_kt

■オリジナルグッズ販売

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

〇イベントグッズ購入特典

イベントグッズ購入特典として、オリジナルグッズ販売店舗にて関連グッズを1会計につき5000円（税込）お買い上げごとに「特典ポストカード（全8種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※購入特典の「特典ポストカード（全8種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

〇各コラボ店舗限定・「AMNIBUS」「アニメイト」限定BOX購入特典

本イベント、「AMNIBUS」「アニメイト」限定で、次のトレーディング商品を1BOX購入につき1点、特典グッズをプレゼントいたします。各コラボ店舗での配布は先着となりますことご了承ください。

・描き下ろし 集合 シティポップver. Art by ドルストイ 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典

※BOX購入特典は各コラボ店舗限定、「AMNIBUS」「アニメイト」で異なる絵柄になります。

※「AMNIBUS」「アニメイト」のBOX購入特典は共通の絵柄になります。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

トレーディング商品 BOX購入特典の詳細はこちら

https://event.amnibus.com/miku-karatetsu/

☆イベント販売グッズ情報

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ トレーディンググリッター缶バッジ（全8種）

単品：605円（税込）/BOX：4,840円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ トレーディングアクリルキータグ（全8種）

単品：660円（税込）/BOX：5,280円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ アクリルカード2枚セット（全6種）

価格：各1,430円（税込）

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ 硬質ケース(B8)（全6種）

価格：各660円（税込）

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ A3マット加工ポスター（全7種）

価格：各880円（税込）

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ BIGアクリルキーホルダー（全6種）

価格：各1,100円（税込）

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ BIGアクリルスタンド（全6種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし シティポップver. Art by ドルストイ クリアファイル（全1種）

価格：550円（税込）

※価格は全て税込です。

※トレーディング商品はランダムタイプとなります。絵柄は選べません。

※販売状況により、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品の完売・追加等のお知らせは、各コラボグッズ販売店舗のXアカウントにてご案内いたします。

※レジ袋は有料となります。

※購入特典の「特典ポストカード（全8種）」はランダム配布のため、絵柄は選べません。

※レシートの合算はできませんのであらかじめご了承ください。

※商品、特典は数量限定のため、品切れになる場合がございます。

※掲載しているデザインは実物と異なる場合がございます。

※事後販売はECサイト「AMNIBUS」「アニメイト」にて実施を予定しております。

通販情報については決定次第、各ECサイトにてお知らせいたします。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。