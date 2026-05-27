キックボクシングフェス.2 GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。第4試合のISKAユニファイドルール世界ライトウエルター級（65キロ）王座決定戦3分3R延長1RはRISEスーパーライト級王者の白鳥大珠（30＝TEAM TEPPEN）は64.95キロ、アンソニー・ヴェレイ（23＝フランス）は64.9キロで計量パスした。

計量後に会見した白鳥は「自分はこの半年間、勝ちにうえていて、その思いを全てぶつけたいと思います。GOATは特別な舞台なんですけど、KO賞であったり、久々の後楽園だったり、いろんな思いがあるんですけど、地上波放送もあり、自分を見たこともない人がたくさん見ることになると思うので白鳥大珠という男の魅力を存分に見せつけたいと思います」と意気込む。

計量パスして「計量はいつも通り。相手が身長が高いのが初めてで手足が長くてそのへんの距離感をあした警戒したいなと思った」と身長差を警戒。タイトル戦には「ここ2戦、自分の戦いを出すことができなかった。俺こんなんじゃないよなという2戦続いていた。白鳥はやっぱり強かった。特別なリングで必ずインパクトある倒し方を、練習してきたことを出せばいいのかな」と前を向く。

相手の身長差でパンチの角度などを練習してきたかには「そこまで身長は気にしてなく、ジムに背の高いのがいるので対人していた。当て感はやってきた。相手がでかいからどうこうでなくて、練習がはまれば、いいパフォーマンスを見せれる」と話す。

連敗中には「半年2連敗で、その他のニュースがいろいろ飛び交っているが、一番は格闘技での勝ち、あの瞬間に勝るものはない。それを味わいたい。RISEの王者を証明したい」と本職の格闘技での勝利を貪欲に追求していく。