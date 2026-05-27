冠水した道路に車が次々と…鹿児島県内で線状降水帯のおそれ 土砂災害に警戒を
27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれ鹿児島市では
県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、気象台は、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
九州南部にのびる前線の影響で、県内は27日朝から大雨となりました。
27日これまでの1時間に肝付町で90ミリ、南大隅町で85ミリなど猛烈な雨を観測。屋久島町では25日からの総雨量は300ミリを超え、平年の5月ひと月分の8割に達しています。
鹿児島市では27日朝、足早に通勤する人の姿が見られました。
「雨の中濡れて行きたくない」
「着替えを持って行ったり、雨の準備をして駅まで歩いてきた」肝付町では避難所に身を寄せる人の姿も
現在、大雨警報が十島村に発表されています。肝付町では避難所に身を寄せる人の姿もありました。
（肝付町の避難所）「怖いですから、ちょっと家が低くなっている。ここに来れば建物も大きいですから」27日夕方にかけ大雨の危険度が急激に高まるおそれ
県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まるおそれがあります。
27日県内で予想される1時間雨量は最大50ミリ。28日昼までに予想される24時間雨量は、奄美地方で100ミリ、種子島・屋久島地方で80ミリなどとなっています。
土砂災害への厳重な警戒が必要です。
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