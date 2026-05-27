27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれ

県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、気象台は、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。

九州南部にのびる前線の影響で、県内は27日朝から大雨となりました。

27日これまでの1時間に肝付町で90ミリ、南大隅町で85ミリなど猛烈な雨を観測。屋久島町では25日からの総雨量は300ミリを超え、平年の5月ひと月分の8割に達しています。

鹿児島市では

鹿児島市では27日朝、足早に通勤する人の姿が見られました。

「雨の中濡れて行きたくない」

「着替えを持って行ったり、雨の準備をして駅まで歩いてきた」

肝付町では避難所に身を寄せる人の姿も

現在、大雨警報が十島村に発表されています。肝付町では避難所に身を寄せる人の姿もありました。

（肝付町の避難所）「怖いですから、ちょっと家が低くなっている。ここに来れば建物も大きいですから」

27日夕方にかけ大雨の危険度が急激に高まるおそれ

県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まるおそれがあります。

27日県内で予想される1時間雨量は最大50ミリ。28日昼までに予想される24時間雨量は、奄美地方で100ミリ、種子島・屋久島地方で80ミリなどとなっています。

土砂災害への厳重な警戒が必要です。

・