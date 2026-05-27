大手トレーディングカード会社「ブシロード」は、27日に新日本プロレスの全株式をテレビ朝日、株式会社テレビ朝日及び株式会社サイバーエージェント（CA）に譲渡することを発表した。

12年から新日本プロレスの親会社となっていたブシロード。14年間に渡り、大規模な広告展開などプロレスを大きく発展に貢献した。

今回、ブシロードが新日本の全株式をサイバーエージェントとテレビ朝日に譲渡した。テレビ朝日は既存株主であり、本件株式譲渡は同社にとって追加取得となる。今後当社は所定の手続を経て、テレビ朝日の連結子会社となる予定だという。

今回の譲渡についてブシロードは「近年のグローバルなプロレス・エンターテインメント市場においては、映像資産の活用や配信プラットフォームを通じた多角的な収益化が、新日本プロレスリングのさらなる企業価値向上に不可欠な要素となっております。このような事業環境の変化を勘案し、当社グループにおける事業ポートフォリオの最適化を進める中で、様々な選択肢を慎重に検討してまいりました。その結果、新日本プロレスリングが当社の連結子会社となって以降、前述のとおり新日本プロレスリングの事業基盤及びブランド価値は強固なものへと成長しており、当社としましては、新日本プロレスリングの企業価値向上において相応の役割を達成することができたと認識するに至ったことに加え、新日本プロレスリングにおける映像資産の活用や配信プラットフォームを通じた多角的な収益化を目指す観点からは、かねてより新日本プロレスリングの主要株主であり、強固な放送・映像事業基盤を有するテレビ朝日、及び優れたデジタルメディア運営ノウハウを持つサイバーエージェントのもとで新日本プロレスリングの事業を展開することが、新日本プロレスリングの企業価値の映像・デジタル戦略を最大化させ、持続的な成長とさらなる企業価値向上を実現するための最善の選択であると判断し、本株式譲渡を行うことを決定いたしました」と説明した。

ブシロードの公式サイトには木谷高明代表取締役社長による「新日本プロレスリング株式会社の株式譲渡に寄せて」と文章を投稿した。全文は以下の通り。

いつも新日本プロレスリングを応援いただき、誠にありがとうございます。

本日、当社が保有する新日本プロレスリングの全株式を、テレビ朝日様、およびサイバーエージェント様に譲渡することを決定いたしました。ファンの皆様には突然の発表となり、驚かれた方も多いかと存じます。

2012年、新日本プロレスリングが次なる発展を目指す大きな転換期において、私たちは縁あってグループへ迎え入れました。それから14年間、プロレスという素晴らしいエンターテインメントの力を信じ、その魅力をさらに多くの方々へ届けるべく、皆様と共に全力で駆け抜けてまいりました。

活動の甲斐あって、本年1月4日の東京ドーム大会では、観衆46,913人を記録、28年ぶりとなる超満員札止めを達成することができました。世代交代の課題を乗り越え、いまや20代、30代の若きスターたちが次々と台頭し、リングの上で眩い輝きを放っています。ブシロードとして、新日本プロレスリングがここまで力強く成長した姿を見届け、次の世代へのバトンタッチをできることは、私の人生において大きな誇りです。

しかし、新日本プロレスリングが今後さらにグローバルで飛躍し、黄金期を続けていくためには、これまでに蓄積された映像資産の最大活用と、強力な配信プラットフォームを軸とした多角的な収益化ビジネスへの進化が不可欠です。

そこで何より創業まもなくからのパートナーであり、地上波放送で新日本プロレスリングを支え続けてくれたテレビ朝日様へ大政奉還をするとともに、最先端のデジタルメディアで新しい風を吹き込んでくれるサイバーエージェント様をパートナーに迎えた、これ以上ないベストオーナーのもとへ未来を託すことが最善であると確信いたしました。

ファンの皆様、そして熱い闘いで新日本を支え続けてくれた選手やスタッフの皆さん、これまでブシロードと共に歩んでいただき、本当にありがとうございました。皆様の情熱と歓声こそが、私たちの最大の原動力でした。

ブシロードの手からは離れますが、新日本プロレスリングの未来は、これまで以上に明るいと断言します。これからも一人の熱狂的なプロレスファンとして、私は皆さんが創り出すさらなる黄金期を応援し続けます。

14年間、本当にありがとうございました。これからの新日本プロレスリングに、どうぞご期待ください。

株式会社ブシロード

代表取締役社長 木谷 高明