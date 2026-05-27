中川翔子、双子の長男＆次男への手作り離乳食を披露 “大量”の冷凍ストックに「量も2倍!!」「彩り豊か」「すごい愛情たっぷり」と反響
タレントの中川翔子が、27日までに自身のインスタグラムを更新。双子の長男＆次男への手作りの離乳食やその冷凍ストックを披露した。
【写真】「量も2倍!!」「すごい愛情たっぷり」双子への“彩り鮮やか”な離乳食ストック披露の中川翔子
中川は「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」と報告し、小分けにされてずらりと並んだカラフルな離乳食ストックの写真をアップ。
メニューについて「うどん！ブレンダーしたにんじんたまねぎ、きざんだほうれん草、シーチキンのせて夕食にします」「いただいた赤ちゃん用茅乃舎出汁で柔らかく煮たら普通にめちゃおいしそう」「カリフラワーとか珍しいのもやってみたら甘い香り！たべてくれるかな」と解説し、素材の味や出汁にこだわった丁寧な離乳食作りの様子を明かした。
さらに、「アスパラは先っぽ食べられない部分はママがマヨネーズかけて食べましたよ！」と裏話を紹介。現在は2回食の段階だそうで、「保育園で一回たべて夜一回、だから野菜ストック使いきれなかった分を大人のカレーにいれて食べました、双子のおさがり」と、食材を無駄にしない工夫も明かした。
コメント欄には「量も2倍!!」「彩り豊か」「すごい愛情たっぷり」「すごい」「尊敬」などの声が寄せられている。
【写真】「量も2倍!!」「すごい愛情たっぷり」双子への“彩り鮮やか”な離乳食ストック披露の中川翔子
中川は「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」と報告し、小分けにされてずらりと並んだカラフルな離乳食ストックの写真をアップ。
メニューについて「うどん！ブレンダーしたにんじんたまねぎ、きざんだほうれん草、シーチキンのせて夕食にします」「いただいた赤ちゃん用茅乃舎出汁で柔らかく煮たら普通にめちゃおいしそう」「カリフラワーとか珍しいのもやってみたら甘い香り！たべてくれるかな」と解説し、素材の味や出汁にこだわった丁寧な離乳食作りの様子を明かした。
コメント欄には「量も2倍!!」「彩り豊か」「すごい愛情たっぷり」「すごい」「尊敬」などの声が寄せられている。