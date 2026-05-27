お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が27日、自身のXを更新。モデルのダレノガレ明美（35）の投稿に端を発した“学歴論争”について、自身の見解を述べた。

ダレノガレは今月25日に「わたし、学歴、職業差別する人嫌いだよ」と投稿。この投稿が大反響となり、ネット上で学歴に対するさまざまな議論が飛び交った。

真栄田は、この投稿を引用し「内間の母親は、“九州大学に行かないと恥ずかしいよ”が口癖だった」と、相方の内間政成について言及。「内間は琉球大学に行った。恥だ。しかも二浪。そして俺は三浪」と自身の学歴を明かし「俺が一個上だったおかげで学年が一緒になり、内間に出会えてスリムクラブが生まれた」と、浪人がコンビ結成につながったと説明した。

最後に「私が言いたいのは学歴からダレもノガレたい」と、まさかのダジャレで投稿を締めくった。フォロワーからは「学歴と人柄は関係ありません。内間さんと出会えてよかったですね！」「差別は無いけど目安にはなる」「ノガレラレナイ」「つまりダレノガレとくっつけたいとw」「三浪してスリムクラブ誕生するなんて、浪人って宝の山やん」「大学で最高の相棒に出会えて良かったね」「いやはやうまいこといいますな」とさまざまなコメントが寄せられた。