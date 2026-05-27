【一覧】ワールドカップ日本代表の“背番号”発表 10番に堂安律 久保建英は8番 田中碧が7番に決定
日本サッカー協会は27日、FIFAワールドカップ2026に挑む日本代表の背番号を発表しました。
背番号10は堂安律選手が着用し、負傷の影響で選外となった三笘薫選手がこれまで背負っていた7番には田中碧選手がつけ、同じく選外の南野拓実選手がつけていた8番は久保建英選手に決まりました。
なお、31日に行われるキリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦では、この試合のみメンバー入りしているDF吉田麻也選手が22番を着用。冨安健洋選手は、所属クラブの試合のため31日の大会は不在の鎌田大地選手の15番をつけます。
GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）
DF
5 長友佑都（FC東京）
3 谷口彰悟（シントトロイデンVV/ベルギー）
4 板倉 滉（アヤックス/オランダ）
16 渡辺 剛（フェイエノールト/オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス/オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）
20 瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/フランス）
2 菅原由勢（ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ）
25 鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク）
MF/FW
6 遠藤 航（リバプール/イングランド）
14 伊東純也（KRCゲンク/ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）
19 小川航基（NECナイメヘン/オランダ）
11 前田大然（セルティック/スコットランド）
10 堂安 律（アイントラハト・フランクフルト/ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト/オランダ）
7 田中 碧（リーズ・ユナイテッド/イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）
24 佐野海舟（マインツ05/ドイツ）
8 久保建英（レアル・ソシエダード/スペイン）
17 鈴木唯人（SCフライブルク/ドイツ）
26 塩貝健人（VfLヴォルフスブルク/ドイツ）
9 後藤啓介（シントトロイデンVV/ベルギー）