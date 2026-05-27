さいたまブロンコスが松井啓十郎の退団を発表…「皆さんと一緒に戦えた時間はかけがえのないもの」

5月27日、来シーズンからBワンに所属するさいたまブロンコスは、松井啓十郎との契約が満了し、同選手が退団することを発表した。なお、同日付で自由交渉選手リストへ公示されている。

東京都出身で現在40歳の松井は、188センチ83キロのシューティングガード。コロンビア大学を卒業後、2009年にレラカムイ北海道でキャリアをスタートさせた。その後、日立サンロッカーズ（現：サンロッカーズ渋谷）、トヨタ自動車アルバルク東京（現：アルバルク東京）、シーホース三河、京都ハンナリーズ、富山グラウジーズ、香川ファイブアローズでのプレーを経て、2024－25シーズンからさいたまへ加入した。

今シーズンのB3リーグ戦では40試合に出場し、1試合平均6.2得点1.0リバウンド、3ポイントシュート成功率43.0パーセントを記録した。

今回の発表に際し、松井は「今シーズンもたくさんの応援、本当にありがとうございました。2年間という短い期間ではありましたが、皆さんと一緒に戦えた時間は、僕にとってかけがえのないものです。後半戦はなかなかコートでプレーしている姿をお見せすることができず、そして目標としていたB3優勝にも届かず、悔しい気持ちでいっぱいです。それでも、どんな時も変わらず声援を送ってくださった皆さんには感謝しかありません。また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。本当にありがとうございました」と、クラブを通じてコメントした。



🌼 Happy Birthday 🌼

10/16(木)に40歳のお誕生日を迎えた#松井啓十郎 選手

(@kjmts16 )

のお誕生日をチームでお祝いしました‼️

お誕生日おめでとうございます🎂#さいたまブロンコス#BEWILD pic.twitter.com/W6d7N8ipX7

- さいたまブロンコス【公式】 (@saitamabroncos) October 16, 2025

【動画】40歳の誕生日を迎えたKJにチームメートが「ハッピー・バースデー」🍰