ベルテックス静岡が元日本代表PG橋本竜馬と契約継続…雪辱期す来季へ「勝つために何が必要か考える」

5月27日、B2リーグのベルテックス静岡は、橋本竜馬と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。

福岡県出身で現在38歳の橋本は、178センチ81キロのポイントガード。アイシン シーホース（現シーホース三河）でキャリアをスタートさせると、琉球ゴールデンキングス、レバンガ北海道、アルバルク東京、越谷アルファーズといったクラブを渡り歩き、2025－26シーズンに静岡へ加入。日本代表としても2015年のアジア選手権ベスト4進出に貢献するなど、長年日本バスケ界を代表する司令塔として活躍してきた。

静岡での1年目となった今シーズンは、「グロインペイン症候群（鼠径部痛症候群）」や「左腓骨骨折」により2度のインジュアリーリスト登録を経験するなどケガに悩まされ、レギュラーシーズン16試合出場にとどまった。それでも出場した試合では確かな実力を示し、1試合平均5.9得点2.3アシストをマークしている。

今回の発表に際し、橋本はクラブを通じて以下のようにコメントしている。

「来シーズンもベルテックス静岡でプレーさせてもらうことになりました。今シーズン、個人としては怪我で全く仕事ができなかったです。まずはコンディションを整えること。チームとしては全く勝てずに苦しんだので、シンプルに勝つためには何が必要なのかを考え、日々を大事に過ごしていきたいと思います。皆さま、叱咤激励よろしくお願いします」

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