リバプール退団DFロバートソンに関心寄せるトッテナム、ユーベが獲得レースに参戦か
今季限りでリバプールを退団するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン獲得に向け、トッテナムとユベントスが争奪戦を繰り広げているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。
17年夏にハル・シティから加入したロバートソンは左サイドバックの定位置を確保し、リバプールで公式戦378試合14得点69アシストを記録。19-20シーズン、昨季のプレミアリーグ制覇、そして、18-19シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ制覇に貢献するなど、多くのタイトルをクラブにもたらした。
しかし、先月9日、契約満了に伴い、今季限りでの退団が発表され、24日のプレミアリーグ第38節ブレントフォード戦でリバプールでのラストマッチを終えた。
ロバートソンにはトッテナムが早くから関心を寄せており、今年1月には移籍金も提示。そして、プレミアリーグ残留が決定した今、ロバートソンとの契約締結の準備が整った。『イタリア・スカイ』によると、ユベントスが獲得に向けて動き出したようだが、現時点ではトッテナムが移籍先の最有力候補として挙げられている。
17年夏にハル・シティから加入したロバートソンは左サイドバックの定位置を確保し、リバプールで公式戦378試合14得点69アシストを記録。19-20シーズン、昨季のプレミアリーグ制覇、そして、18-19シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ制覇に貢献するなど、多くのタイトルをクラブにもたらした。
ロバートソンにはトッテナムが早くから関心を寄せており、今年1月には移籍金も提示。そして、プレミアリーグ残留が決定した今、ロバートソンとの契約締結の準備が整った。『イタリア・スカイ』によると、ユベントスが獲得に向けて動き出したようだが、現時点ではトッテナムが移籍先の最有力候補として挙げられている。