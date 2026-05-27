[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1334銘柄・下落1223銘柄（東証終値比）
5月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2668銘柄。東証終値比で上昇は1334銘柄、下落は1223銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが124銘柄、値下がりは97銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 152 +51（ +50.5%）
2位 <7803> ブシロード 269 +21（ +8.5%）
3位 <6085> アーキテクツ 445 +22（ +5.2%）
4位 <6653> 正興電 2399 +109（ +4.8%）
5位 <6862> ミナトＨＤ 2359.9 +99.9（ +4.4%）
6位 <8844> コスモスイニ 1250 +50（ +4.2%）
7位 <2726> パルＨＤ 1429.9 +54.9（ +4.0%）
8位 <6173> アクアライン 13.5 +0.5（ +3.8%）
9位 <153A> カウリス 2071 +69（ +3.4%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 +0.2（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3558> ジェイドＧ 1866.1 -318.9（ -14.6%）
2位 <3011> バナーズ 161 -19（ -10.6%）
3位 <4883> モダリス 49.1 -4.9（ -9.1%）
4位 <4487> スペースマ 239 -16（ -6.3%）
5位 <7487> 小津産業 1842 -105（ -5.4%）
6位 <6775> ＴＢグループ 130 -5（ -3.7%）
7位 <3672> オルトＰ 29 -1（ -3.3%）
8位 <523A> セイワＨＤ 2290 -65（ -2.8%）
9位 <280A> ＴＭＨ 2434.1 -63.9（ -2.6%）
10位 <3681> ブイキューブ 32.2 -0.8（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4390 +100（ +2.3%）
2位 <6702> 富士通 3590 +78.0（ +2.2%）
3位 <6762> ＴＤＫ 3641.1 +33.1（ +0.9%）
4位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 371 +3（ +0.8%）
5位 <285A> キオクシア 61020 +470（ +0.8%）
6位 <5333> ＮＧＫ 6114.6 +45.6（ +0.8%）
7位 <7004> カナデビア 1417.8 +8.8（ +0.6%）
8位 <6504> 富士電機 16415 +100（ +0.6%）
9位 <6305> 日立建機 5253.7 +31.7（ +0.6%）
10位 <6113> アマダ 2920.1 +17.6（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7211> 三菱自 401 -3.3（ -0.8%）
2位 <7532> パンパシＨＤ 814.6 -4.4（ -0.5%）
3位 <6503> 三菱電 6470.1 -29.9（ -0.5%）
4位 <2503> キリンＨＤ 2710.9 -12.1（ -0.4%）
5位 <4502> 武田 5106.1 -21.9（ -0.4%）
6位 <6758> ソニーＧ 3510 -15.0（ -0.4%）
7位 <3092> ＺＯＺＯ 998.1 -3.9（ -0.4%）
8位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4135.1 -15.9（ -0.4%）
9位 <8031> 三井物 5338.9 -20.1（ -0.4%）
10位 <6526> ソシオネクス 2810 -10.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 152 +51（ +50.5%）
2位 <7803> ブシロード 269 +21（ +8.5%）
3位 <6085> アーキテクツ 445 +22（ +5.2%）
4位 <6653> 正興電 2399 +109（ +4.8%）
5位 <6862> ミナトＨＤ 2359.9 +99.9（ +4.4%）
6位 <8844> コスモスイニ 1250 +50（ +4.2%）
7位 <2726> パルＨＤ 1429.9 +54.9（ +4.0%）
8位 <6173> アクアライン 13.5 +0.5（ +3.8%）
9位 <153A> カウリス 2071 +69（ +3.4%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 +0.2（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3558> ジェイドＧ 1866.1 -318.9（ -14.6%）
2位 <3011> バナーズ 161 -19（ -10.6%）
3位 <4883> モダリス 49.1 -4.9（ -9.1%）
4位 <4487> スペースマ 239 -16（ -6.3%）
5位 <7487> 小津産業 1842 -105（ -5.4%）
6位 <6775> ＴＢグループ 130 -5（ -3.7%）
7位 <3672> オルトＰ 29 -1（ -3.3%）
8位 <523A> セイワＨＤ 2290 -65（ -2.8%）
9位 <280A> ＴＭＨ 2434.1 -63.9（ -2.6%）
10位 <3681> ブイキューブ 32.2 -0.8（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4390 +100（ +2.3%）
2位 <6702> 富士通 3590 +78.0（ +2.2%）
3位 <6762> ＴＤＫ 3641.1 +33.1（ +0.9%）
4位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 371 +3（ +0.8%）
5位 <285A> キオクシア 61020 +470（ +0.8%）
6位 <5333> ＮＧＫ 6114.6 +45.6（ +0.8%）
7位 <7004> カナデビア 1417.8 +8.8（ +0.6%）
8位 <6504> 富士電機 16415 +100（ +0.6%）
9位 <6305> 日立建機 5253.7 +31.7（ +0.6%）
10位 <6113> アマダ 2920.1 +17.6（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7211> 三菱自 401 -3.3（ -0.8%）
2位 <7532> パンパシＨＤ 814.6 -4.4（ -0.5%）
3位 <6503> 三菱電 6470.1 -29.9（ -0.5%）
4位 <2503> キリンＨＤ 2710.9 -12.1（ -0.4%）
5位 <4502> 武田 5106.1 -21.9（ -0.4%）
6位 <6758> ソニーＧ 3510 -15.0（ -0.4%）
7位 <3092> ＺＯＺＯ 998.1 -3.9（ -0.4%）
8位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4135.1 -15.9（ -0.4%）
9位 <8031> 三井物 5338.9 -20.1（ -0.4%）
10位 <6526> ソシオネクス 2810 -10.5（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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