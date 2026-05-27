　5月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2668銘柄。東証終値比で上昇は1334銘柄、下落は1223銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが124銘柄、値下がりは97銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　152　　 +51（ +50.5%）
2位 <7803>　ブシロード　　　　　269　　 +21（　+8.5%）
3位 <6085>　アーキテクツ　　　　445　　 +22（　+5.2%）
4位 <6653>　正興電　　　　　　 2399　　+109（　+4.8%）
5位 <6862>　ミナトＨＤ　　　 2359.9　 +99.9（　+4.4%）
6位 <8844>　コスモスイニ　　　 1250　　 +50（　+4.2%）
7位 <2726>　パルＨＤ　　　　 1429.9　 +54.9（　+4.0%）
8位 <6173>　アクアライン　　　 13.5　　+0.5（　+3.8%）
9位 <153A>　カウリス　　　　　 2071　　 +69（　+3.4%）
10位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.2　　+0.2（　+3.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3558>　ジェイドＧ　　　 1866.1　-318.9（ -14.6%）
2位 <3011>　バナーズ　　　　　　161　　 -19（ -10.6%）
3位 <4883>　モダリス　　　　　 49.1　　-4.9（　-9.1%）
4位 <4487>　スペースマ　　　　　239　　 -16（　-6.3%）
5位 <7487>　小津産業　　　　　 1842　　-105（　-5.4%）
6位 <6775>　ＴＢグループ　　　　130　　　-5（　-3.7%）
7位 <3672>　オルトＰ　　　　　　 29　　　-1（　-3.3%）
8位 <523A>　セイワＨＤ　　　　 2290　　 -65（　-2.8%）
9位 <280A>　ＴＭＨ　　　　　 2434.1　 -63.9（　-2.6%）
10位 <3681>　ブイキューブ　　　 32.2　　-0.8（　-2.4%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4390　　+100（　+2.3%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 3590　 +78.0（　+2.2%）
3位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 3641.1　 +33.1（　+0.9%）
4位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　371　　　+3（　+0.8%）
5位 <285A>　キオクシア　　　　61020　　+470（　+0.8%）
6位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　 6114.6　 +45.6（　+0.8%）
7位 <7004>　カナデビア　　　 1417.8　　+8.8（　+0.6%）
8位 <6504>　富士電機　　　　　16415　　+100（　+0.6%）
9位 <6305>　日立建機　　　　 5253.7　 +31.7（　+0.6%）
10位 <6113>　アマダ　　　　　 2920.1　 +17.6（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7211>　三菱自　　　　　　　401　　-3.3（　-0.8%）
2位 <7532>　パンパシＨＤ　　　814.6　　-4.4（　-0.5%）
3位 <6503>　三菱電　　　　　 6470.1　 -29.9（　-0.5%）
4位 <2503>　キリンＨＤ　　　 2710.9　 -12.1（　-0.4%）
5位 <4502>　武田　　　　　　 5106.1　 -21.9（　-0.4%）
6位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3510　 -15.0（　-0.4%）
7位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　998.1　　-3.9（　-0.4%）
8位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 4135.1　 -15.9（　-0.4%）
9位 <8031>　三井物　　　　　 5338.9　 -20.1（　-0.4%）
10位 <6526>　ソシオネクス　　　 2810　 -10.5（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース