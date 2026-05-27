ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたロッキーズ戦に5－3で勝利。大谷翔平投手も出場した試合で白星を掴んだ。

この一戦に華を添えたのが、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来さんと木原龍一さんだった。

■島田＆石川さんに続きマウンドへ

16日（同17日）のエンゼルス対ドジャース戦では、フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権史上初の4連覇を果たした島田麻央が、エンゼルスのユニフォーム姿で「ファーストピッチ」に登場。さらに、19日（同20日）のパドレス対ドジャース戦では、卓球女子元日本代表の石川佳純さんがパドレスのユニフォーム姿で始球式を務めた。

そして25日（同26日）、ドジャースのユニフォームを身にまとって登場したのが、ミラノ五輪後に現役を引退した三浦さんと木原さんの“りくりゅう”ペアだった。

始球式では、木原さんがフィギュアのペア演技でおなじみの「チェアリフト」で三浦さんを持ち上げるパフォーマンスを披露。その後、捕手役を務めたデーブ・ロバーツ監督に向けて投球を行い、球場を盛り上げた。

この様子は各メディアも報道。ドジャースの地元メディア『ドジャース・ネーション』はXで、「日本のフィギュアスケート五輪金メダリスト、リク・ミウラとリュウイチ・キハラがデーブ・ロバーツ監督に始球式を披露した」と紹介。さらに、米『NBCスポーツ』も「日本の五輪金メダリスト、リク・ミウラとリュウイチ・キハラが、ドジャースの試合で始球式に華を添えた！」と報じている。

また、ドジャース公式インスタグラムでは、山本由伸投手、佐々木朗希投手との3ショットも公開され、選手たちとの交流の様子も話題となった。ミラノ五輪で大フィーバーを巻き起こした“りくりゅう”ペアが、今度はドジャースタジアムの観衆を魅了した。