築地本願寺で“約2000人”のヨガイベント 駐日インド大使館が「国際ヨガの日」6・21開催へ【概要】
駐日インド大使館は、国連が定める「International Day of Yoga（国際ヨガの日）」を記念し、6月21日に東京・築地本願寺でヨガイベントを開催する。
【写真】すごい…2000人でヨガを楽しむ様子
歴史と荘厳さが調和する築地本願寺の境内で、朝の清らかな空気を感じながら行うヨガは、まさに心身をリセットする特別なひととき。この日は、ヨガ初心者の方も安心して参加でき、都会の喧騒を離れ、インド古来の叡智に触れることができる。昨年は約2000人が参加しており、今年も同等の規模になるという。
当日は「国際ヨガの日」オリジナルTシャツ（先着順）のプレゼントや、インド発ヘルシーフードも用意（数に限りあり）。
■イベント概要
日時：2026年6月21日（日）午前7時〜8時（開場：午前6時30分）
会場：築地本願寺（東京都中央区築地3-15-1）
参加費：無料（※事前登録制）
持ち物：ヨガマットを持参
【写真】すごい…2000人でヨガを楽しむ様子
歴史と荘厳さが調和する築地本願寺の境内で、朝の清らかな空気を感じながら行うヨガは、まさに心身をリセットする特別なひととき。この日は、ヨガ初心者の方も安心して参加でき、都会の喧騒を離れ、インド古来の叡智に触れることができる。昨年は約2000人が参加しており、今年も同等の規模になるという。
当日は「国際ヨガの日」オリジナルTシャツ（先着順）のプレゼントや、インド発ヘルシーフードも用意（数に限りあり）。
■イベント概要
日時：2026年6月21日（日）午前7時〜8時（開場：午前6時30分）
会場：築地本願寺（東京都中央区築地3-15-1）
参加費：無料（※事前登録制）
持ち物：ヨガマットを持参