ふるさと納税を紹介する「さとふる」がまとめた、26日までの返礼品月間ベスト5です。



贅沢なシャインマスカットのほか、近年の物価高でトイレットペーパーやティッシュの需要も高くなっています。

中東情勢による原油高やナフサ不足を背景に、家庭用ラップの寄付件数も、去年の4月と比べておよそ9倍に増えています。



自治体にとっても貴重な税収となる「ふるさと納税」ですが、熊本県内で唯一、対象から外されている自治体があります。





去年9月。ふるさと納税制度の指定取り消しを受けた熊本県上益城郡山都町(やまとちょう)。

返礼品に関する基準を守らなかったのが理由です。



ルールでは、「自治体は返礼品の調達費や送付費などの経費を寄付総額の5割以下に抑えなければならない」となっています。



いわゆる「5割ルール」です。ところが山都町は、2023年10月から2023年9月にかけて、寄付総額5億3800万円余りに対し、経費が56.14％と5割を超えていました。

指定の取り消しは熊本県内で初めてのことです。



この問題を調べていた第三者調査委員会が、27日、検証結果を町に報告しました。



原因について、寄付金の獲得に向けて過度な競争意識があったことや、詳細を把握している職員がおらず中間業者に依存していたことなどを指摘しています。



また再発防止策として、専門人材の育成や判断が属人化しないための決裁規程の整備が望ましいとしました。



■山都町 坂本靖也町長「町としてしっかり受け止めて、今後のまちづくり、ふるさと納税の再開に向けて取り組んでまります」



山都町のふるさと納税停止期間は、2027年9月末までです。