タレントの眞鍋かをり（45）が27日、コメンテーターを務めるフジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて私見を述べた。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

番組では今回の辞任について100人アンケートを実施。アンケートでは「辞任しなくてよかった」が66人、「辞任するべきだった」が34人という結果が示された。

自身も1児の母である眞鍋は一連の動きに「やっぱり本当にこういうのってケースバイケースではあると思うけれども、今回のケースってやっぱりどう考えても、そこまでに大事（おおごと）にするような、虐待に当たるような話ではないと感じます」と見解を示した。

「あとやっぱり娘さんのお手紙ですよね。本当にあれを聞いていると、本当につらくなってくる。本当に未熟で、いろいろと考え方も、その時は及ばなかったのかもしれないけど、本当に娘さんとしては、“ちょっとお父さんをこらしめてやろう”ぐらいの気持ちでやったことなのかなと想像したので。娘さんの今の気持ちっていうのを思うと、本当につらくなりますね」とコメントした。