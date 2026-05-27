横浜（現DeNA）、ソフトバンクで活躍した吉村裕基氏（41）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。日本ハム時代の大谷翔平が2016年10月16日のCSファイナルステージ（札幌ドーム）・ソフトバンク戦で、日本最速を更新する165キロを記録。そのとき打席にいた吉村氏は…。

3点リードの9回、指名打者を解除して大谷がマウンドに上がった。1人目の松田宣浩の打席で日本最速タイ164キロをマーク。

そして吉村氏への初球で日本最速を更新する165キロを計測した。

勝てば日本シリーズ進出が決まる最終回。吉村氏は「たぶん（大谷は）アドレナリンが出てて…」と振り返った。

165キロ、捕手のミットが地面に落ちそうなほど低めのボール球だった。

「映像見たらクソボール振ってるんですけど、リリースからベースに向かってくる。（軌道を予測して）そこを打ちにいってるんで、今でいう回転数なのか軸なのか、それがズレたのか分からないですけど、高速シンカーみたいな感じで」と、まったく予測とは次元が違う軌道で来たと振り返った。

日本で初めて165キロを体感した。結局、三振を喫した吉村氏。悔しさを通り越して、「はい、メジャーでやってください」という心境だったという。