１９８７年５月１１日、ナゴヤ球場であくびをしながら英字新聞に目を通すヤクルトのボブ・ホーナー

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　「赤鬼」の異名を誇った強打者、ボブ・ホーナーさんが死去した。６８歳だった。１９８７年のシーズン途中にヤクルト入りし、初出場から４試合で６本塁打を放つなど衝撃的な活躍を見せ、「ホーナー旋風」と呼ばれた。スポーツ報知ではヤクルトでホーナーさんやラミレス、ペタジーニといった球史に残る助っ人獲得に尽力した国際スカウト・中島国章さん（故人）の証言による連載「ホーナー旋風の真実」を全５回にわたって再録する。最終回の第５回は「『地球のウラ側にもうひとつの違う野球があった』一人歩きした題名」。

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　１９８７年オフ。ホーナーが帰国してから約１か月後の１１月２５日。ＡＰ通信が報じた電話インタビューは、日本中に衝撃をもたらした。

　「９９・９％、日本に戻らない。野球ではない何かをプレーするために、地球を半周するのは考えものだ。日本の人たちは私に非常に良くしてくれたが、私は大リーグにカムバックする準備ができている」。コメントには日本球界への失望と決別が込められていた。この談話について、通訳だった中島国章は、必ずしも彼の本意ではないと断言する。

　「そんなことは言っていないと、僕には話していました。誤解している人も多いと思うけど、間違いなく日本のことは好きだったし、愛していたと思いますよ」

　それでも中島はシーズン中から、ホーナーは１年で日本を去ると予見していた。

　「『メジャー１０００安打まであと６本で、これを達成したい。個人成績のけじめをつけたいんだ』と、外国人選手には話していました。だから、来季はないなって思っていた。でもスパイじゃないから、球団に『こんな話をしていました』とか、報告しませんよ。とにかくホーナーに『居心地のいい国だった』と思ってもらえれば、これからどんどんメジャーの一流が日本に来てくれるという思いはありました。日本野球が良く思ってもらえるよう、努力したつもりです」

　だが中島自身、ホーナーへの誤解を助長してしまったかもしれないとの思いもある。翌年５月、ホーナーは一冊の本を著した。「地球のウラ側にもうひとつの違う野球があった」。翻訳を担当したのが中島だった。本は話題となり、売れに売れた。中身をしっかり読めば、日本への敬意も描かれているのだが、題名が一人歩きしてしまった。

　「タイトルが良くなかったね。日本の悪口を書いているように思われちゃった。ホーナーはただ１年契約を全うしただけなんです」

　１９８８年、カージナルス入りしてメジャーに復帰したホーナーだったが、左肩痛が回復せず、この年限りで引退を決断した。３１歳の若さだった。中島がねぎらいの言葉を掛けると、ホーナーは笑った。「けがをしたのが米国に戻ってからで、よかった。もし日本にいたときにけがをしていたら、大変な騒ぎになって、ヤクルトに迷惑をかけただろうね」

　日本滞在はたった１７９日間。しかし強烈な弾道は今も、ファンの脳裏へと鮮やかに刻まれたままだ。中島は最後にこう結んだ。

　「桜と一緒だよな。パッと咲いて、人の気持ちを豊かにさせて、散っていった。だから今でも、いい思い出になっているんだよね」（加藤弘士）＝敬称略・おわり＝

　＜ボブ・ホーナー＞１９５７年８月６日、米カンザス州生まれ。アリゾナ州立大では７６、７８年と２度来日。７８年には東海大などと試合を行い、６戦６発を放つ。同年のＭＬＢドラフトでは全選手中１位でブレーブスに指名され、プロ１年目に２３本塁打で新人王獲得。８７年にはヤクルトに入団し、９３試合に出場して打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。８８年にはカージナルスに入団してメジャー復帰も、左肩痛のため引退。ＭＬＢでの１０年間の通算成績は１０２０試合に出場、打率２割７分７厘、２１８本塁打、６８５打点。