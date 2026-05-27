「赤鬼」の異名を誇った強打者、ボブ・ホーナーさんが死去した。６８歳だった。１９８７年のシーズン途中にヤクルト入りし、初出場から４試合で６本塁打を放つなど衝撃的な活躍を見せ、「ホーナー旋風」と呼ばれた。スポーツ報知ではヤクルトでホーナーさんやラミレス、ペタジーニといった球史に残る助っ人獲得に尽力した国際スカウト・中島国章さん（故人）の証言による連載「ホーナー旋風の真実」を全５回にわたって再録する。最終回の第５回は「『地球のウラ側にもうひとつの違う野球があった』一人歩きした題名」。

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１９８７年オフ。ホーナーが帰国してから約１か月後の１１月２５日。ＡＰ通信が報じた電話インタビューは、日本中に衝撃をもたらした。

「９９・９％、日本に戻らない。野球ではない何かをプレーするために、地球を半周するのは考えものだ。日本の人たちは私に非常に良くしてくれたが、私は大リーグにカムバックする準備ができている」。コメントには日本球界への失望と決別が込められていた。この談話について、通訳だった中島国章は、必ずしも彼の本意ではないと断言する。

「そんなことは言っていないと、僕には話していました。誤解している人も多いと思うけど、間違いなく日本のことは好きだったし、愛していたと思いますよ」

それでも中島はシーズン中から、ホーナーは１年で日本を去ると予見していた。

「『メジャー１０００安打まであと６本で、これを達成したい。個人成績のけじめをつけたいんだ』と、外国人選手には話していました。だから、来季はないなって思っていた。でもスパイじゃないから、球団に『こんな話をしていました』とか、報告しませんよ。とにかくホーナーに『居心地のいい国だった』と思ってもらえれば、これからどんどんメジャーの一流が日本に来てくれるという思いはありました。日本野球が良く思ってもらえるよう、努力したつもりです」

だが中島自身、ホーナーへの誤解を助長してしまったかもしれないとの思いもある。翌年５月、ホーナーは一冊の本を著した。「地球のウラ側にもうひとつの違う野球があった」。翻訳を担当したのが中島だった。本は話題となり、売れに売れた。中身をしっかり読めば、日本への敬意も描かれているのだが、題名が一人歩きしてしまった。

「タイトルが良くなかったね。日本の悪口を書いているように思われちゃった。ホーナーはただ１年契約を全うしただけなんです」

１９８８年、カージナルス入りしてメジャーに復帰したホーナーだったが、左肩痛が回復せず、この年限りで引退を決断した。３１歳の若さだった。中島がねぎらいの言葉を掛けると、ホーナーは笑った。「けがをしたのが米国に戻ってからで、よかった。もし日本にいたときにけがをしていたら、大変な騒ぎになって、ヤクルトに迷惑をかけただろうね」

日本滞在はたった１７９日間。しかし強烈な弾道は今も、ファンの脳裏へと鮮やかに刻まれたままだ。中島は最後にこう結んだ。

「桜と一緒だよな。パッと咲いて、人の気持ちを豊かにさせて、散っていった。だから今でも、いい思い出になっているんだよね」（加藤弘士）＝敬称略・おわり＝

＜ボブ・ホーナー＞１９５７年８月６日、米カンザス州生まれ。アリゾナ州立大では７６、７８年と２度来日。７８年には東海大などと試合を行い、６戦６発を放つ。同年のＭＬＢドラフトでは全選手中１位でブレーブスに指名され、プロ１年目に２３本塁打で新人王獲得。８７年にはヤクルトに入団し、９３試合に出場して打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。８８年にはカージナルスに入団してメジャー復帰も、左肩痛のため引退。ＭＬＢでの１０年間の通算成績は１０２０試合に出場、打率２割７分７厘、２１８本塁打、６８５打点。