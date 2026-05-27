「赤鬼」の異名を誇った強打者、ボブ・ホーナーさんが死去した。６８歳だった。１９８７年のシーズン途中にヤクルト入りし、初出場から４試合で６本塁打を放つなど衝撃的な活躍を見せ、「ホーナー旋風」と呼ばれた。スポーツ報知ではヤクルトでホーナーさんやラミレス、ペタジーニといった球史に残る助っ人獲得に尽力した国際スカウト・中島国章さん（故人）の証言による連載「ホーナー旋風の真実」を全５回にわたって再録する。第４回は「過熱報道に苦悩、メディアとの戦い」。

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ホーナーは日本滞在中、セの５球団以外とも戦っていた。相手は過熱報道を繰り広げるメディアだった。

１９８７年７月１日、神宮での巨人戦。ホーナーは吐き気と頭痛を訴え、２回途中で退場し、球場近くにある慶応病院へ直行した。通訳と広報も兼務してサポートした中島国章は回想する。

「木によじ登って、写真を撮るカメラマンもいた。病院からしたら一般の患者もいるわけだし『けしからん』となる。騒動を聞いて、ホーナーは『俺が悪いのかな』と思うじゃん。メディアとの確執はそういうところから始まったんだ」

幡ケ谷のマンションの地下駐車場には、カメラマンが張り込んだ。レストランへ行くと、誰と何を食べたかまで突き止められた。

「ホーナーはもう、うんざりしていたね。その分、僕が何とか守ってあげなきゃと思っていた。ホーナーはお酒が好きだし、真っすぐ帰宅したくないから『飲みに行こう』となる。朝まで一緒にいなきゃいけない。でも、これも仕事だから」

１０日後の７月１１日、後楽園での巨人戦。ホーナーの左腰に激痛が走った。６回１死一塁、水野の初球内角カーブを強振した際にひねったのだ。診断は「腰椎捻挫で全治１週間」。それから９試合に欠場し、ファン投票で三塁手のトップだった球宴も辞退した。各紙の論調は厳しくなった。

「疲れがピークだったし、腰痛はしょうがない。それ以降はだましだましだった。練習に顔を出さず、トレーナー室で横になっていることが多くなった。特別待遇ですね。でもここで怒られて帰国されたら、元も子もない。練習をサボっているとみんな言うけど、メジャーでは試合で結果を残せばＯＫだから。でも日本だと『練習に一生懸命＝いい子』なんだよね」

当時、報知新聞でヤクルト番だった若菜泉は証言する。

「試合前練習が終わってベンチに座っていると、僕も英語が堪能じゃないけど、少し話しかけたいじゃないですか。でも常に『話しかけられたくない』という空気を発していましたね」

さらには日本人投手を優遇するかのようなストライクゾーンの判定も、いら立ちを増幅させる要因となった。

再び中島は振り返る。

「ストライクゾーンもあの頃はひどくてね。外国人打者のように力がある者には、差し引いてあげないと、日本の投手がかわいそうという感じだった。最近は審判のレベルも上がって、きちんとしているけどね」

だがホーナーは消化試合にもかかわらず、最終戦まで出場し、全力疾走した。ヤクルトは２年連続最下位を脱し、４位へ浮上。観客は前年の１７９万人から２２２万人へ２４％も増えた。９３試合で、放ったアーチは３１発。規定打席不足で３０本塁打以上は当時、セ・リーグ史上初の“偉業”だった。（加藤弘士）＝敬称略＝

＜ボブ・ホーナー＞１９５７年８月６日、米カンザス州生まれ。アリゾナ州立大では７６、７８年と２度来日。７８年には東海大などと試合を行い、６戦６発を放つ。同年のＭＬＢドラフトでは全選手中１位でブレーブスに指名され、プロ１年目に２３本塁打で新人王獲得。８７年にはヤクルトに入団し、９３試合に出場して打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。８８年にはカージナルスに入団してメジャー復帰も、左肩痛のため引退。ＭＬＢでの１０年間の通算成績は１０２０試合に出場、打率２割７分７厘、２１８本塁打、６８５打点。