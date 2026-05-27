「赤鬼」の異名を誇った強打者、ボブ・ホーナーさんが死去した。６８歳だった。１９８７年のシーズン途中にヤクルト入りし、初出場から４試合で６本塁打を放つなど衝撃的な活躍を見せ、「ホーナー旋風」と呼ばれた。スポーツ報知ではヤクルトでホーナーさんやラミレス、ペタジーニといった球史に残る助っ人獲得に尽力した国際スカウト・中島国章さん（故人）の証言による連載「ホーナー旋風の真実」を全５回にわたって再録する。第２回は「『こんなことで帰国したら、どうする！？』洗濯機２台緊急購入 上昇したヤクルトの株価」。

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来日から２日後の１９８７年４月２９日。デビュー前に神宮でのナイターに慣れるように、球団はホーナー一人だけのために公開練習を企画した。その日、ヤクルトは横浜で大洋戦。国際スカウトとして獲得に携わり、通訳を兼務していた中島国章は、ホーナーから怪訝（けげん）な表情で言われた。

「練習になぜ、こんなに人が集まるんだ？」

「報道陣は１００人ぐらいと予想していたら、とんでもない。２５０人も来ちゃった。横浜で試合があるのに、担当記者も評論家もこっちに来ちゃって。で、すごい当たりを飛ばすんだ」

デビュー戦は５月５日、神宮での阪神戦に決まった。

「調整して、わざわざこどもの日にしたんだ。阪神戦はお客さんが入るから」

「３番・三塁」でスタメン出場。ホーナー見たさに詰めかけた観衆は５万２０００人にも膨れ上がった。第１打席、遠山から四球。第２打席は仲田から遊撃内野安打を放った。そして第３打席の５回２死一塁。仲田の初球、外角低め直球を逆方向へ運んだ。右翼ポール近くに着弾する１号２ラン。現役大リーガーが見せた技ありの一撃に、日本中が熱狂した。だがナインの心をつかんだのは、一発よりも第２打席の光景だった。

「内野安打なんだけど、一塁に全力疾走したんだ。感動だよ。一生懸命やるんだ、たいしたもんだって。ちょっと体もたるんでいたし、『どうせバッティングだけだろう』と言う人もいた。でもあの全力疾走で『見習わなくては』と変わってきた。ヤクルトに意識革命をもたらしたんです」

「ホーナー効果」は球場内にとどまらなかった。

「ヤクルトはホーナーが来るまで、選手は洗濯物を持ち帰って、家で洗っていた。それにホーナーが驚いて『おかしいよ。ここにいるみんなは日本のメジャーリーガーなんだろ？』って。ホーナーは松園オーナーのバックアップを得た、本社を挙げてのプロジェクト。球団は『ホーナーがこんなことで帰国したら、どうする！？』と。次の日から業務用洗濯機が２台、クラブハウスに入って、球団が洗濯するようになったんです」

５月６日。デビュー第２戦となる神宮での阪神戦。ホーナーはエース・池田から３本塁打を放った。フィーバーはピークに達した。

「次の日、ホーナーはヤクルト本社を訪ねてね。松園オーナーに３発を打ったバットを贈ったんだ。『日本に呼んでくださって、ありがとうございます。一生懸命頑張ります』とね。部屋から出る時、オーナーはエレベーターの前で９０度お辞儀をして、見送っていたよ」

ヤクルトの株価は上昇。当時の紙面には、ヤクルトおばさんの喜びの声が載る。「道を歩いていて、知らない人が『ホーナーすごいね』って声をかけて、買ってくれるの。こんなの初めてよ」（加藤弘士）＝敬称略＝

＜ボブ・ホーナー＞１９５７年８月６日、米カンザス州生まれ。アリゾナ州立大では７６、７８年と２度来日。７８年には東海大などと試合を行い、６戦６発を放つ。同年のＭＬＢドラフトでは全選手中１位でブレーブスに指名され、プロ１年目に２３本塁打で新人王獲得。８７年にはヤクルトに入団し、９３試合に出場して打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。８８年にはカージナルスに入団してメジャー復帰も、左肩痛のため引退。ＭＬＢでの１０年間の通算成績は１０２０試合に出場、打率２割７分７厘、２１８本塁打、６８５打点。