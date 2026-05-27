「赤鬼」の異名を誇った強打者、ボブ・ホーナーさんが死去した。６８歳だった。１９８７年のシーズン途中にヤクルト入りし、初出場から４試合で６本塁打を放つなど衝撃的な活躍を見せ、「ホーナー旋風」と呼ばれた。スポーツ報知ではヤクルトでホーナーさんやラミレス、ペタジーニといった球史に残る助っ人獲得に尽力した国際スカウト・中島国章さん（故人）の証言による連載「ホーナー旋風の真実」を全５回にわたって再録する。第１回は「ヤクルト総帥からの指令『大リーグの４番を連れてこい』」。

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ニッポンをバブル景気の熱が覆っていた１９８７年。２９歳の現役大リーガーがシーズン途中にヤクルトへ入団し、フィーバーを巻き起こしながら、１７９日で去っていった。男の名はボブ・ホーナー。当時、ヤクルトの国際スカウトとして獲得に携わり、入団後は通訳として公私ともにサポートした中島国章さんが、至近距離の真実をスポーツ報知に証言した。伝説に残る、ホーナー旋風の舞台裏とは―。

オーナー、待ってください。それは無理難題です…。

１９８７年３月下旬。中島は球団代表の田口周とともに、東新橋のヤクルト本社にあるオーナー・松園尚巳の部屋に呼ばれた。

総帥からの指令はこうだ。

チームは２年連続最下位と低迷している。魅力的にするため、意識改革をする。今、大リーグで４番を打っている打者を連れてこい。金はいくらでも出す。ファンが仰天することをやりたいんだ―。

「代表は『もう公式戦が開幕なので、難しいです』と説明したんだけど、オーナーは怒り始めて『連れてこいと話しているんだから、連れてくればいいんだ』って。瞬間湯沸かし器ですよ。土台無理な話。でも『とりあえず米国に行けば、何とかなる』というのが、おめでたい俺の性格なんだよね」

中島はプロ選手の経験こそないが、語学が堪能なことから１９７３年、南海の臨時通訳をきっかけに球界入り。同年からはヤクルトでペピトーンやマニエルらの通訳を担当した。外国人選手への献身的な姿勢が評価され、松園からの指令でこの春、国際スカウトを兼務することが決まっていた。

「米国へ出発するんだけど、公式戦開幕前だとやはり無理かなと、あきらめムードでした。『ダメなら、オーナーから灰皿を投げつけられるしかない。痛いかもしれないけど、しょうがないな』って。その頃、ヤクルトはパドレスと友好関係にあった。マッキーンＧＭは顔も広いから、まずはサンディエゴへあいさつに行ったんです。すると、ヤクルトが大物を探しているというのが米球界でうわさになって」

レッズで本塁打王に２度輝いたジョージ・フォスターや、メジャー通算４４２発を誇る強打者、デーブ・キングマンの代理人からも電話がかかってきた。とはいえ両者とも３９歳シーズン。すでにピークは過ぎている。現役バリバリの大リーガーなんて、やはり夢物語か。

そんな中、奇跡は起きた。

「２週間以上たって、またマッキーンに会いに行ったら『ボブ・ホーナーという選手がいるよ』って勧められたんです。大リーグの４番で主将。これだ！と」

ブレーブスの大砲は２９歳。前年には１試合４本塁打も達成し、シーズン２７本、８７打点をマークした。オフにＦＡ権を獲得したが、当時の大リーグでは赤字球団が少なくなく、年俸の高騰を嫌って各球団のオーナーが協定を締結。ＦＡ選手には低年俸しか提示しなかったため、たまたま“売れ残って”いたのだ。

４月１８日、交渉はまとまった。１年契約で、推定年俸は日本球界史上最高の３億円。当時の国内ＮＯ１は中日・落合博満の１億３０００万円であることを考えれば、破格だった。

４月２７日。成田空港に到着。フラッシュの嵐を浴び、ホーナーは言った。

「体調はベストだ。明日からでも試合に出られる」

１７９日間の狂想曲が始まった。（加藤弘士）＝敬称略＝

＜ボブ・ホーナー＞１９５７年８月６日、米カンザス州生まれ。アリゾナ州立大では７６、７８年と２度来日。７８年には東海大などと試合を行い、６戦６発を放つ。同年のＭＬＢドラフトでは全選手中１位でブレーブスに指名され、プロ１年目に２３本塁打で新人王獲得。８７年にはヤクルトに入団し、９３試合に出場して打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。８８年にはカージナルスに入団してメジャー復帰も、左肩痛のため引退。ＭＬＢでの１０年間の通算成績は１０２０試合に出場、打率２割７分７厘、２１８本塁打、６８５打点。