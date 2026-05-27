日本サッカー協会は２７日、６月１日からオーストリア、スロベニアで行われる欧州遠征に臨むＵ―２１日本代表メンバーを発表し、Ｊ１清水エスパルスからはＭＦ嶋本悠大（１９）が選出された。

同日、三保グラウンドで公開練習に参加したロス五輪世代のアタッカーは、「前回の活動では選ばれなくて悔しい思いをした。今回は今後も選ばれ続けられるように、結果を残していきたい」と意気込みを語った。前回の韓国遠征ではメンバーから漏れており、悔しさを糧に代表復帰をつかみ取った。

明治安田Ｊ１百年構想リーグで頭角を現した。今季初先発となった４月５日の長崎戦でプロ初ゴールを記録。そこから９試合連続でスタメン出場を続け、ここまで３得点を挙げている。「実戦を通じて、ボールを受けた時に前を向けるようになったし、顔も上がるようになった」。インサイドハーフで存在感を示す一方、高校時代の本職だったボランチでのプレーにも意欲を見せ、「変わった自分を見せられるように頑張りたい」と力を込めた。

欧州遠征前最後の試合は、３１日の特別大会プレーオフ第１戦・ホーム横浜Ｍ戦。「あと１点は決めたいですね」とニヤリと笑った。勢いそのままに、世界へのアピールを狙う。（伊藤 明日香）