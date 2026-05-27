初のベストイレブン受賞となった榊原琴乃

WEリーグの2025-26シーズンの表彰式にあたる「WEリーグアウォーズ」が5月26日に東京都内で開催された。

初のベストイレブン受賞を果たしたMF榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）は、Jリーグで活躍する兄を持つ兄妹プロサッカー選手。「自慢しちゃおうかな」と笑顔も見せつつ、「メディアで取り上げられるぐらい自分が大きくなろうかなと思います」とさらなる活躍を誓った。

榊原は常葉大学付属橘高校からAC長野パルセイロへ加入し、翌シーズンにノジマステラ神奈川相模原へ移籍。主力として活躍はしていたものの、チームが下位に低迷していたこともあり、なかなか脚光を浴びる機会はなかった。その中で、今季に向けて浦和への移籍が決まると開幕前にはリーグ公式の動画で元日本代表FW柿谷曜一朗氏が注目選手として「左利きかなと思ったけど、まさかの右利きというくらい両足が使える選手。とにかく滑らかなドリブルが武器で見ていて楽しい選手」とコメントして注目を集めた。

その動画は榊原自身も見たと言い「本当に嬉しかったですし、取り上げてもらったんで『やんなきゃな』っていう風に思いましたね」と笑顔を見せた。そして、実際に開幕するとスキルフルなドリブル突破で両サイドのウイングを主戦場にしながらリーグ全試合に出場。MVP獲得のMF成宮唯（INAC神戸レオネッサ）に次ぐ、7アシストでランキング2位にもなった。移籍初年度ながらリーグ2位で終えた浦和の攻撃で中心的な存在を担った。

上位で戦うのが日常になった1年について「やっぱり優勝争いしているピリピリ感だったり、残り数試合で優勝できないってなった時のみんなの落ち込み具合だったりていうのはやっぱり感じて。優勝争いしているチームしか知らない選手もいると思うので、当たり前のレベルがすごく高くなっているのを感じた」と話す。

一方で「攻撃する回数が増えて見られる回数も増えて、相手のディフェンスに分析されてしまうデメリットもあって、後半戦はあまり自分の良さを上手く出せていなかったっていうのは、本当に自分の成長しなきゃいけない課題だと思う」と、新たな視野も広がった。

兄の榊原杏太は名古屋グランパスでプレーしている。兄妹プロサッカー選手ということで「兄は兄なりの苦しさとか、喜びとか、いろんな感情を持ってやってるんだろうなっていう風にこの世界にいるからこそ分かります」と思いを共有する。

その兄の活躍ぶりは「親から聞くぐらい」だそうだが、「自分もそのぐらいで兄に伝わってればいいのかなって思って、でもそれが親からじゃなくて、メディアで取り上げられるぐらい自分が大きくなろうかなっていう風には思います」と笑った。

プロの世界では兄より先に個人タイトルを獲得したとあって「自慢しちゃおうかな」と茶目っ気たっぷりの言葉も。「オフシーズンに入って、まず考える時間があるんで、しっかり考えて向き合って、より成長できるようになりたい」と、来季のさらなる成長を誓っていた。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）