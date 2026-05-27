スターバックスの「タンクデー」イベント論争以降、決済金額が一週間で80億ウォン（約8億5000万円）以上減少したことが分かった。

27日、AIテック企業IGAワークスのモバイルインデックスによると、スターバックスの週間決済金額はタンクデー論争が生じた18日から24日までの1週間、236億9000万ウォンと集計された。

前週の11〜17日の321億6000万ウォンから約84億7000万ウォン減少し、減少率は26．3％にのぼった。4〜10日の決済額314億8000万ウォンと比較しても約25％減少した。

新世界グループの鄭溶鎮（チョン・ヨンジン）会長が26日、国民向け謝罪文を発表したのに続き、新世界グループ側も「非常に大きな売上減少がある」と伝えた。

スターバックスは最近のアプリ指標でも新規流入鈍化傾向を見せた。スターバックスアプリの18〜24日の新規インストール件数は3万6994件と、前週（4万8441件）比で1万1447件減少した。減少率は23．6％。この期間、飲食ブランドの新規インストール件数ランキングも2位から5位に下がった。

スターバックスの決済額と新規アプリインストール件数が同時に大幅減少したという点で、今回の事態がブランドの信頼や消費心理に影響を及ぼしたとみられる。

一方、同じ期間、スターバックスアプリの週間使用者数は390万3668人から408万5740人へと4．7％（18万2072人）むしろ増加した。業界では論争後に従来の利用者が公示やクーポン・リワード・残高などを確認しようとアプリに接続した一時的な現象という分析が出ている。

これに先立ち、スターバックスコリアは5・18民主化運動記念日の18日、タンブラーの割引イベントに「机にドン！ タンクデー」などの表現を使用して物議を醸した。