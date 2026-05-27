ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間27日のロッキーズ戦の試合後に、4回に死球を受け、5回に途中交代となった大谷翔平選手の状況を明かしました。

冒頭、ロバーツ監督は大谷選手の状態について「大丈夫です。パッドに当たったくらいだと思いますが、小指をかすったかもしれません。状態に問題はありません。私としては、大きなリードもあったし、ラッシングに少し打席を回してあげて、明日の登板のために翔平を下げようと考えました」と途中交代の理由を明かしました。

明日28日のロッキーズ戦では先発し二刀流出場の予定。相手先発・菅野智之投手との投げ合いも注目されていました。そしてロバーツ監督は、先発に変更はなく「彼は明日、先発する。ただ、打席に立たせるかはまだ決めていません。彼が明日やってきた時に身体的にどんな状態かをしっかり確認して、ピッチングの面で本当に調子がいいと感じているかを確かめたいです」と投手専念の可能性も示唆しました。

また大谷選手の右手の状態について再度、問題ないと言及。「レントゲンは必要ないと思いますし、実際に撮影もしていません。なので、手については問題ないと思います」と語りました。