俳優柄本時生（36）が27日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。俳優一族の実態を明かした。

「ぽいぽいトーク」のコーナーで柄本のイメージについて、「役者家系で苦労したっぽい」とのイメージに×の札を出した。

柄本は「ラッキーなことが多かった」と明かした。柄本明ら俳優一族の家系図が紹介され、柄本は「あんまりそういう（比較されるような）ことを言われることもなく。映画を見るのが趣味だったので、このお仕事入ったときも映画の話を現場でできちゃうから置いていかれることもなく」と苦労しなかったことを明かした。

柄本は演技についての議論はしたことがないと明かし「『映画、あれ見たけど面白かったよ』って話ですね」と作品に関するトークをすると明かした。

ハリセンボンの近藤春菜から「“俺はあの作品好きじゃなかったな”みたいなこと言われたりそういうのはないんですか？」と聞かれ、柄本は「今のところ、家族なんですかね？（趣味が）一緒なんですよ。あんまり（好みが）大きく外れたことがない」と明かした。

神田愛花は「お互いの（作品を）見たりするんですか」と聞くと、柄本は「あの、見に行ったら、出てます」と明かし、スタジオを笑わせた。

ハライチ澤部佑は「めちゃくちゃ出てますもんね」と笑った。

柄本は「（家族の）どちらかが…。見に行くと『あ、いたんだ』みたいな」と笑った。

岩井勇気は「急に物語から戻されないですか？現実に」と聞くと、柄本は「え、なんかそれはないかもしれないですけど、でもちょっと身内びいきなのか、笑っちゃいますね」と語った。