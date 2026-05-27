三笘薫の手術は成功も「復帰は慎重に判断」 ハムストリングは「非常に厄介」 9月末から10月に実戦へ
三笘の手術成功をクラブが発表した(C)Getty Images
現地時間5月25日、プレミアリーグのブライトンは、三笘薫が負傷している左足ハムストリングの手術を行ったと発表した。クラブは「無事に手術を終えた」と伝えており、三笘はここから実戦復帰に向けたリハビリを行うことになる。
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今月9日のウォルバーハンプトン戦に先発出場した際、味方からのパスを受けた直後、左太腿裏を抑えピッチに倒れ込んだ。この怪我によりシーズン残りのゲームは欠場。さらに15日に発表された北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバーからも選外となっていた。
選手として絶頂期にある中で、長期離脱を余儀なくされるほどの重症を負ってしまった三笘。自身2度目のW杯出場も逃すという不運にも見舞われた。それでも手術が行われ無事に成功したことで、新たな戦いに向かう三笘へ寄せられる期待も膨らんでいる。
ブライトンの地元メディア『Sussex Express』は26日、三笘の手術成功を報じるトピックを配信。その中では、すでに来季の復帰時期についても言及している。
同メディアは、「ワールドカップ欠場は、ミトマ本人にとっても日本代表にとっても大きな痛手となる。一方でブライトンも、来季はプレミアリーグとカンファレンスリーグ（ECL）を並行して戦うため、できる限り早い復帰を望んでいる」などと綴っている。
ブライトンはプレミアリーグを8位で終えており、来シーズンでのECL出場権を獲得。3シーズンぶりに欧州タイトルが懸かる舞台への切符を掴んでいる。
同メディアは、三笘が受けたハムストリング手術について、回復に要する期間は一般的な観点から「4〜6か月」と見込んでいる一方で、「手術内容やリハビリの進行状況によって大きく左右される」などと指摘。
さらに、早ければシーズン序盤での9月末から10月頃の実戦復帰の可能性があるとしながらも、「ただし、ハムストリングの負傷は非常に厄介なケガでもある。特にミトマのように爆発的なスピードや鋭い切り返しを武器とする選手の場合、完治を100％確信できる状態になるまで復帰は慎重に判断されるだろう」と予想を並べる。
また、故障前まで話題となっていた三笘の移籍の可能性についても、「今回のハムストリング負傷が今後の動向に影響を与える可能性もありそうだ」などと見通している。
復帰時期や去就も気になるところではあるものの、まずはここから三笘のリハビリが順調に進むことを願うばかりだ。来シーズン、万全のコンディションでピッチに立つ姿を、多くのファンが心待ちにしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]