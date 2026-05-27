三笘薫の手術は成功も「復帰は慎重に判断」　ハムストリングは「非常に厄介」　9月末から10月に実戦へ

三笘の手術成功をクラブが発表した(C)Getty Images

現地時間5月25日、プレミアリーグのブライトンは、三笘薫が負傷している左足ハムストリングの手術を行ったと発表した。クラブは「無事に手術を終えた」と伝えており、三笘はここから実戦復帰に向けたリハビリを行うことになる。

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今月9日のウォルバーハンプトン戦に先発出場した際、味方からのパスを受けた直後、左太腿裏を抑えピッチに倒れ込んだ。この怪我によりシーズン残りのゲームは欠場。さらに15日に発表された北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバーからも選外となっていた。

選手として絶頂期にある中で、長期離脱を余儀なくされるほどの重症を負ってしまった三笘。自身2度目のW杯出場も逃すという不運にも見舞われた。それでも手術が行われ無事に成功したことで、新たな戦いに向かう三笘へ寄せられる期待も膨らんでいる。

ブライトンの地元メディア『Sussex Express』は26日、三笘の手術成功を報じるトピックを配信。その中では、すでに来季の復帰時期についても言及している。

同メディアは、「ワールドカップ欠場は、ミトマ本人にとっても日本代表にとっても大きな痛手となる。一方でブライトンも、来季はプレミアリーグとカンファレンスリーグ（ECL）を並行して戦うため、できる限り早い復帰を望んでいる」などと綴っている。

ブライトンはプレミアリーグを8位で終えており、来シーズンでのECL出場権を獲得。3シーズンぶりに欧州タイトルが懸かる舞台への切符を掴んでいる。

同メディアは、三笘が受けたハムストリング手術について、回復に要する期間は一般的な観点から「4〜6か月」と見込んでいる一方で、「手術内容やリハビリの進行状況によって大きく左右される」などと指摘。