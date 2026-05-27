テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が２５日に放送された。

この日のゲストは、女性芸人・ヒコロヒー。ＭＥＧＵＭＩから「歌舞伎町にバーを？始めたの？」と聞かれると、ヒコロヒーは「はい。そうです。ちょっと行ってた歌舞伎町のワインバーがあって…」と説明。バーの店主が急逝したために「奥さまに『お店どうするんですか？』って聞いたら『売りに出そうと思ってます』『ほんなら買います』って。買ったはいいものの、もう何していいか分からへんから。ずっと（店舗が）カラのお金だけ払い続けて…」と苦笑した。

つづけて「買ってもうたあとに（所属事務所の）松竹（芸能）に言ったんで。『何してんねん！勝手に！』って、めっちゃ怒られました…。やっぱり、その不動産とか、どういう人が間に入ってるかも分からへんから。めっちゃ怒られて『一回、調査入ります！』とか言って。松竹の。だから、逆に言うとクリーンなんですけど。『クリーンでよかったね』っていう」と話した。

ヒコロヒーは「今はもう、やってます。天才のシェフがおいしいご飯を作ってくれて。ワイン、ビストロみたいな感じになりました。来てください！来てください！」とＭＥＧＵＭＩにアピールしていた。