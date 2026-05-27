北海道のおいしいものが熊本で食べられる「夏の北海道展」が、27日から熊本市中央区の鶴屋百貨店で始まりました。



厚みのある霜降り肉に、光り輝く海の幸。

27日から熊本市の鶴屋百貨店で始まった夏の北海道展には63の店舗が集結しました。



初登場の 麺屋 菜々兵衛は、3種類の地どりを配合し、香りの高いスープに仕上げた味噌ラーメンです。



■飯田嘉太アナウンサー「スープによく絡みます。ピリッと絡みのあるスープ、その後に、みその甘味がブワッとやってきます。これは至極の一杯ですね」

■多聞天には長蛇の列

毎回、大人気の海鮮弁当には開店と同時に長蛇の列が…。



■札幌千秋庵（生ノースマン）にも

行列はスイーツにも。



■町村農場・生ドーナツ（いちご）

こちらは今回初出品で1日200個限定の生ドーナツ。

■飯田アナ「クリームがおいしい。ミルクの甘さにイチゴの甘酸っぱさが最高」



■客「お目当てのものは10時台に来られたので買えました。スイートポテトが欲しかったのと牛肉のお弁当」

「海鮮を見ていないのでそっちを見ようかなと」



北の大地のグルメを楽しめる夏の北海道展。途中一部の店舗を入れ替え、6月9日（火）までの開催です。