【恒例】北海道のおいしいものが熊本で食べられる！「夏の北海道展」が始まる
北海道のおいしいものが熊本で食べられる「夏の北海道展」が、27日から熊本市中央区の鶴屋百貨店で始まりました。
厚みのある霜降り肉に、光り輝く海の幸。
27日から熊本市の鶴屋百貨店で始まった夏の北海道展には63の店舗が集結しました。
初登場の 麺屋 菜々兵衛は、3種類の地どりを配合し、香りの高いスープに仕上げた味噌ラーメンです。
■飯田嘉太アナウンサー「スープによく絡みます。ピリッと絡みのあるスープ、その後に、みその甘味がブワッとやってきます。これは至極の一杯ですね」
■多聞天には長蛇の列
毎回、大人気の海鮮弁当には開店と同時に長蛇の列が…。
■札幌千秋庵（生ノースマン）にも
行列はスイーツにも。
■町村農場・生ドーナツ（いちご）
こちらは今回初出品で1日200個限定の生ドーナツ。
■飯田アナ「クリームがおいしい。ミルクの甘さにイチゴの甘酸っぱさが最高」
■客「お目当てのものは10時台に来られたので買えました。スイートポテトが欲しかったのと牛肉のお弁当」
「海鮮を見ていないのでそっちを見ようかなと」
北の大地のグルメを楽しめる夏の北海道展。途中一部の店舗を入れ替え、6月9日（火）までの開催です。