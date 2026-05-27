ホワイトソックス・村上宗隆が2試合連続の19号2ラン　ドジャース・大谷翔平は右手甲への死球で途中交代

メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が、2試合連続のホームラン。

ドジャースの大谷翔平選手は、思わぬアクシデントで不安が残る結果となりました。

ホワイトソックスでは、日本人コンビが大活躍。

2点を追う8回、マイナーリーグからはい上がり、現地時間25日にデビューを飾った西田陸浮（りくう）選手（25）が2試合連続のヒットで出塁します。

そして打席には、25日にリーグトップの18号を放った村上宗隆選手。

甘く入った変化球をとらえると、打球はライトスタンドへ2試合連続の19号2ラン。

値千金の同点ホームランに、西田選手がホームで深々とお辞儀でお出迎え。

ホームランランキングでア・リーグ単独トップに立っています。

一方、5試合ぶりの一発に期待が高まるドジャースの大谷翔平選手（31）は第1打席。

強烈な当たりでしたが、これは惜しくもセカンド正面のライナー。

ランナー2人を置くチャンスで回ってきた第3打席。

すっぽ抜けたボールが右手の甲を直撃するデッドボール。

苦悶（くもん）の表情を浮かべ1塁へ。

大谷選手は、この打席で途中交代となりました。

現地時間27日の先発が発表されていた大谷選手がデッドボールを受け心配されましたが、試合後、ロバーツ監督は予定通り登板すると明かしました。

打者としての出場は、まだ決めていないということです。

対戦相手のロッキーズは、菅野智之投手（36）が先発することが発表されました。

ピッチャー同士での投げ合いは初めてということで、菅野投手は「やっぱり楽しみですし、できることなら勝ちたいなと思います」と話していました。