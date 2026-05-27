「お茶の伊藤園」が新たに香水事業を展開　“ジャスミンに夢中”の社員が新会社設立

「お茶の伊藤園」が、香水事業を本格化する。伊藤園は、社内ベンチャー制度から生まれたジャスミン特化のフレグランスブランド「Crazy Jasmine（クレイジージャスミン）」を展開する新会社として、5月1日付で株式会社Crazy Jasmine Tokyoを設立した。伊藤園が中期経営計画で掲げる新規事業創出の一環で、ブランド名には「ジャスミンに夢中」「ジャスミンが好きでたまらない」という意味を込めた。

同社は5月28日から31日まで、東京・代官山の「代官山アドレス」で、同ブランド初の路面型ポップアップストアを開催する。店内では香水やルームフレグランス関連商品などを紹介し、来場者にブランドの世界観を伝える。

代表取締役社長を務めるのは、伊藤園で「 Relax JASMINE」のパッケージデザインを17年間担当してきた向田陽子氏。ボトルに描く花を知りたいと、自宅でジャスミンを育て始めたことが原点だった。現在は14種類のジャスミンを栽培しているという。

向田氏は、自宅で育てたジャスミンの咲きたての香りに可能性を感じた。「本当にいい香りで、ずっと嗅いでいられると思った」と振り返り、生の花の香りを知ってもらうことが、ジャスミン茶への関心にもつながると考えたという。

商品は、咲きたてのジャスミンの香りの再現を目指した。向田氏が育てたジャスミンの鉢を香料会社に送り、花の香気成分をガスクロマトグラフィーで分析。その結果をもとに香りを設計した。香水のほか、アロマオイル、ハンド＆ネイルクリーム、ルームディフューザーなども販売する。

「Crazy Jasmine」は香水のほか、アロマオイルやハンド＆ネイルクリームなどを展開する

向田氏はデザイナーとして、ブランドロゴやパッケージ、販促物なども自ら手がける。香りだけでなく、世界観を一貫して設計できる点もブランドの強みだ。

事業化までには、約3年間にわたり検証を重ねた。2年間で21カ所のテスト販売を行い、百貨店や商業施設でのポップアップを続ける中で、ジャスミン好きの顧客が徐々に増えた。2026年1月に渋谷スクランブルスクエアで実施したポップアップでは、商品が売り切れた後も香りを試しに訪れる人がいたという。

ルームフレグランス関連商品を説明する向田社長

顧客からは「ジャスミンだけの香水を探していた」「混ざっていない香水を探していた」といった声が寄せられた。新たな香りやハンドクリーム、アロマ関連のワークショップも、顧客の声をきっかけに生まれた。

飲料メーカーである伊藤園がフレグランス事業に取り組む背景には、お茶づくりで重視してきた「香り」への知見がある。向田氏は「お茶は香りがすごく重要」と話し、ジャスミン茶の開発や原料に関する社内の知見を「Crazy Jasmine」の商品づくりに生かしたという。17年間ジャスミン茶に関わってきた向田氏自身の経験も、ブランドの独自性につながっている。

店舗に置かれたジャスミンの花。咲きたての香りを再現することがブランドの原点になった

今後は、ヘアオイル、入浴剤、ハンドソープなどの商品化も検討する。事業面では数年以内の黒字化を目指し、将来的にはアジアをはじめとした世界展開も視野に入れる。伊藤園の「Relax JASMINE」はすでにタイ、シンガポール、インドネシアなどで展開しており、向田氏はこうした国での販売にも意欲を示した。

さらに、将来像として「フランスで認められるようなブランドになりたい」と語り、「小さくても、強くて、美しくて、たくましい会社を目指したい」と話した。