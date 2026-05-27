ゴンチャ、静岡「丸七製茶」の一番摘み抹茶を使用した期間限定ドリンク発売

ゴンチャは6月4日から、静岡の老舗製茶会社「丸七製茶」の厳選茶葉を100%使用した「一番摘み抹茶」シリーズを期間限定で販売する。販売期間は6月28日まで。

今年の「一番摘み抹茶」は、この春に摘んだ新茶のみを使用。冬を越えて栄養を蓄えた茶葉を使い、新茶ならではのさわやかな香りと甘みを引き出した。

ラインアップは「一番摘み抹茶 ミルクティー」と、新商品の「一番摘み抹茶 あずき&きなこ ジェラッティー」の2種類。

〈一番摘み抹茶 ミルクティー〉

新茶の抹茶ならではの香りと甘みが広がるミルクティー。抹茶の旨みとまろやかなミルクのハーモニーを楽しめる。追加トッピングは3つまで可能。

価格(税込):ICED Sサイズ570円、Mサイズ620円、Lサイズ710円、HOT Sサイズ570円、Mサイズ620円。

〈一番摘み抹茶 あずき&きなこ ジェラッティー〉

一番摘み抹茶を使用したジェラッティーに、あずきときなこミルクフォームを合わせたデザート感覚の一杯。抹茶のさわやかな香りと旨みを味わえる。甘さ･氷の量は変更不可。追加トッピングは1つまで可能。

価格(税込):Mサイズ730円。

【一番摘み抹茶 あずき&きなこ ジェラッティーの画像はこちら】

〈「丸七製茶」とは〉

1907年創業の静岡の老舗製茶会社。1988年に静岡県で初めて本格的な抹茶製造を開始し、自社ブランド「ななや」ではジェラートやチョコレートなども展開している。

丸七製茶