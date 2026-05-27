東日本のプロボクシングジム会長などで構成される東日本ボクシング協会のチャンピオンカーニバル・トーナメント委員会は２７日、今春に行われた第４６回チャンピオンカーニバルの四賞受賞者を発表。最優秀選手賞には日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王者の池側純（２８）＝角海老宝石＝が選ばれた。

今年１月、当時日本王者だった石井渡士也（２５）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝に挑んだ池側。中間採点でリードを許したものの、終盤に反撃。９回ＴＫＯで王座奪取に成功した。池側は今月１２日にも、大嶋剣心（３０）＝ＫＯＤ＝に７回ＴＫＯ勝ち。初防衛に成功した。池側は東洋太平洋ランキング１位のほか、世界ランキングでもＷＢＣ１３位に入っている。

技能賞には日本フェザー級（５７・１キロ以下）王者の岡本恭佑（２２）＝ＨＫスポーツ＝が選出された。岡本は３月の日本王座決定戦で、嶋田淳也（２８）＝志成＝に３―０判定勝ちして新王者となった。

敢闘賞は日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者の奈良井翼（２６）＝ＲＫ蒲田＝。３月に砂川隆祐（２７）＝沖縄ワールドリング＝に３―０判定勝ちし、４度目の防衛に成功した。

殊勲賞には日本ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者の亀山大輝（２９）＝ワタナベ＝が選ばれた。同級２位だった４月に当時王者の川満俊輝（３０）＝三迫＝に挑戦。ジャッジ３人から支持を得た亀山が新王者となった。

四賞授賞式の日程は現在調整中。

戦績は池側が１０勝（４ＫＯ）１敗３分け、岡本が１２勝（７ＫＯ）１敗１分け、奈良井は１８勝（１２ＫＯ）２敗、亀山は１３勝（３ＫＯ）８敗２分け。