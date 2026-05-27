日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表の練習パートナーであるＵ１９日本代表のメンバーと背番号、日程を発表した。Ａ代表と同様、来月２日に事前合宿地であるメキシコ・モンテレイに向けて出発し、２８日までサポートを行う。監督は山口智氏が務める。

メンバーには、すでに欧州で活躍している新川志音（シントトロイデン）や、神代慶人（フランクフルト）、今季Ｊ１で１７試合出場の姫野誠（千葉）、今年１月に決勝戦が行われた第１０４回全国高校サッカー選手権で優勝した神村学園のメンバーである中野陽斗（いわき）や徳村楓大（町田）が選ばれた。

メンバーと背番号は以下の通り。

▼ＧＫ ２３ステイマン・ジョシュア草太郎（法大）、１萩裕陽（名古屋）、１２村松秀司（ロサンゼルスＦＣ）

▼ＤＦ ５田中玲音（東海大）、２布施克真（筑波大）、４中野陽斗（いわき）、２４鈴木楓（ＦＣ東京）、３大川佑梧（鹿島）、２１藤川虎三（福岡Ｕ―１８）、２２藤田明日翔（川崎Ｕ―１８）

▼ＭＦ ８木實快斗（北九州）、６林駿佑（川崎）、１０浜崎健斗（神戸）、１６山本天翔（Ｇ大阪）、７長璃喜（川崎）、１５仲山獅恩（東京Ｖ）、１１徳村楓大（町田）、２５瀬口大翔（神戸）、１４姫野誠（千葉）、２０小川尋斗（川崎Ｕ―１８）

▼ＦＷ １３徳田誉（鹿島）、１９尾谷ディヴァインチネドゥ（ＦＣ東京）、９新川志音（シントトロイデン）、１８神代慶人（フランクフルト）、１７吉田湊海（鹿島）

※浜崎は神戸のプレーオフラウンド第２戦後に合流の可能性。