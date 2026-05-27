タレントのミッツ・マングローブ（51）が27日、コメンテーターを務めるフジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて私見を述べた。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

番組では今回の辞任について100人アンケートを実施。アンケートでは「辞任しなくてよかった」が66人、「辞任するべきだった」が34人という結果が示された。

その中で、意見を求められたミッツは「やはりそこがショッキングでしたよね、その一報が」としつつ「確かにニュースを見た時は凄くショッキングでしたし、こういう時代ですから、大事（おおごと）にこれはなってしまうだろうなと。それはジャイアンツ、巨人軍の監督ゆえにっていうところもあると思うんですね」と見解を示した。

「だからそういう目立ち方をする中で、辞任を即した形になりましたよね。そこに対して、私もいまだに“これは辞任するほどのことだったのかな”っていうのは自問自答があるんですよ。で、世の中的にも“これ辞任するほどのことじゃないんじゃない？”“いや、辞任しなきゃだめ、暴力は絶対だめなんだ”っていう、その意見が拮抗（きっこう）しますよね」とミッツ。「そういうのを考えた時に、もし辞任しなくて“謹慎します”とか“しばらく休みます”って言った時、それを想像したら、メディアを含め、週刊誌だ、SNSだ、ネットだ、街の声だ、やっぱり“辞任しろ”ってところにぐわーって集中していっただろうなって、今の中だったら想像したんですよ」と続けた。

「そうしたら遅かれ早かれ、（辞任は）逃れられないのかなと思った時に、物凄く切ない気持ちにはなってしまった。言ったって親子げんかじゃん、っていうのは私の本心ですよね」ともらした。