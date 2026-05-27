【球宴ファン投票】セ・リーグ第3回中間発表 阪神・森下翔太&佐藤輝明が8万票突破 トップ変わらずもランキングには動き
NPB(日本野球機構)は27日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第3回中間発表を行いました。
前日26日の第2回中間発表から各部門トップは変わらず。リーグ首位の阪神から6選手がトップに立っています。最多得票は外野手部門の森下翔太選手で、両リーグトップの8万7324票を獲得。三塁手部門の佐藤輝明選手とともに8万票を突破しました。
そのほかランキングには前日からいくつかの変動が。捕手部門のヤクルト・古賀優大選手が1つ順位を上げ2位に、先発投手部門の阪神・才木浩人投手、一塁手部門のヤクルト・オスナ選手がそれぞれ1つ順位を上げ3位となっています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第3回中間発表（上位3選手：外野手は5選手）
【先発投手】
1位 郄橋遥人（阪神）27,692票
2位 山野太一（ヤクルト）21,208票
3位 才木浩人（阪神）15,337票
【中継投手】
1位 大勢（巨人）56,086票
2位 星知弥（ヤクルト）19,119票
3位 レイノルズ（DeNA）10,735票
【抑え投手】
1位 キハダ（ヤクルト）57,288票
2位 マルティネス（巨人）21,874票
3位 岩崎優（阪神）21,208票
【捕手】
1位 坂本誠志郎（阪神）27,631票
2位 古賀優大（ヤクルト）22,771票
3位 坂倉将吾（広島）22,737票
【一塁手】
1位 大山悠輔（阪神）63,642票
2位 筒香嘉智（DeNA）24,061票
3位 オスナ（ヤクルト）18,572票
【二塁手】
1位 中野拓夢（阪神）51,160票
2位 牧秀悟（DeNA）31,129票
3位 田中幹也（中日）14,061票
【三塁手】
1位 佐藤輝明（阪神）81,351票
2位 武岡龍世（ヤクルト）19,585票
3位 坂本勇人（巨人）16,855票
【遊撃手】
1位 村松開人（中日）39,762票
2位 長岡秀樹（ヤクルト）35,504票
3位 木浪聖也（阪神）23,595票
1位 森下翔太（阪神）87,324票
2位 度会隆輝（DeNA）41,938票
3位 細川成也（中日）39,409票
4位 増田珠（ヤクルト）30,251票
5位 サンタナ（ヤクルト）25,875票