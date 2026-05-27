NPB(日本野球機構)は27日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第3回中間発表を行いました。

前日26日の第2回中間発表から各部門トップは変わらず。リーグ首位の阪神から6選手がトップに立っています。最多得票は外野手部門の森下翔太選手で、両リーグトップの8万7324票を獲得。三塁手部門の佐藤輝明選手とともに8万票を突破しました。

そのほかランキングには前日からいくつかの変動が。捕手部門のヤクルト・古賀優大選手が1つ順位を上げ2位に、先発投手部門の阪神・才木浩人投手、一塁手部門のヤクルト・オスナ選手がそれぞれ1つ順位を上げ3位となっています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第3回中間発表（上位3選手：外野手は5選手）

【先発投手】

1位 郄橋遥人（阪神）27,692票

2位 山野太一（ヤクルト）21,208票

3位 才木浩人（阪神）15,337票

【中継投手】

1位 大勢（巨人）56,086票

2位 星知弥（ヤクルト）19,119票

3位 レイノルズ（DeNA）10,735票

【抑え投手】

1位 キハダ（ヤクルト）57,288票

2位 マルティネス（巨人）21,874票

3位 岩崎優（阪神）21,208票

【捕手】

1位 坂本誠志郎（阪神）27,631票

2位 古賀優大（ヤクルト）22,771票

3位 坂倉将吾（広島）22,737票

【一塁手】

1位 大山悠輔（阪神）63,642票

2位 筒香嘉智（DeNA）24,061票

3位 オスナ（ヤクルト）18,572票

【二塁手】

1位 中野拓夢（阪神）51,160票

2位 牧秀悟（DeNA）31,129票

3位 田中幹也（中日）14,061票

【三塁手】

1位 佐藤輝明（阪神）81,351票

2位 武岡龍世（ヤクルト）19,585票

3位 坂本勇人（巨人）16,855票

【遊撃手】

1位 村松開人（中日）39,762票

2位 長岡秀樹（ヤクルト）35,504票

3位 木浪聖也（阪神）23,595票

【外野手】1位 森下翔太（阪神）87,324票2位 度会隆輝（DeNA）41,938票3位 細川成也（中日）39,409票4位 増田珠（ヤクルト）30,251票5位 サンタナ（ヤクルト）25,875票