指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠MEの谷崎早耶（26）が27日までに自身のXを更新。26日に行われたプロ野球DeNA対オリックス（横浜）にゲスト出演したことを振り返った。

同試合はプロ野球×アイドルのイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」として開催され、≠MEは3年ぶりに同球場でのパフォーマンスとなった。試合前には「神様の言うとーり！」を披露し、試合後にもライブパフォーマンス。セ・パ交流戦初戦を大きく盛り上げた。

谷崎は「＃YIS2026 ありがとうございました 歌って踊ってたくさん応援させていただき、たのしくてあっという間すぎる時間でした 新しいユニフォームも宝物です！また出演させていただけるようがんばります！次は勝利の女神になりたい」と投稿し、DeNAのユニホームを着用している写真を掲載した。名前の読みにかけて背番号は38。

この投稿にファンからは「今日も天才的にかわいい」「新しいユニフォームも似合ってる」「早耶ちゃんもいつか始球式やセレモニアルピッチを」などの声が寄せられた。