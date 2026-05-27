『葬送のフリーレン』原作公式アカウントが連日投稿している「〇〇のフリーレン」ネタが、舞台を海外へと移して大きな反響を呼んでいる。

【画像】「サグラダファミリーレン」

同アカウントは恒例の大喜利投稿として、フリーレンのぬいぐるみを地中海と思しき各地に帯同。5月22日には船上から夕暮れの港町を望む「航行のフリーレン」、23日にはバルセロナの世界遺産・サグラダファミリアを背にした「サグラダファミリーレン」、24日には同じくサグラダファミリアを遠くに望むバルコニーからの「南欧のスペーイン」、そして25日には縞模様の壮麗な聖堂前で佇む「聖堂のフリーレン」と、4日連続で“旅の記録”を更新していった。

なかでも反響があったのが、3日目の「サグラダファミリーレン」だ。サグラダファミリアとフリーレンを掛け合わせた絶妙なネーミングが刺さり、「タイトルが天才」「言いたかっただけだろ」とコメント欄は称賛とツッコミで埋め尽くされた。

『葬送のフリーレン』公式Xは、これまでも数々のネタ投稿でタイムラインを沸かせてきた“名物アカウント”。今回の海外シリーズがどこまで続くのか、フリーレンぬいぐるみの次なる目的地に注目が集まりそうだ。