ローソン・ユナイテッドシネマと、空間レイヤープラットフォーム「STYLY」を提供するSTYLYは、映画館の鑑賞体験をアップデートする次世代シアター『Immersive Zero（イマーシブ・ゼロ）』プロジェクトを始動することを発表した。

本プロジェクトは、ローソングループとKDDIによるリアルの接点とデジタル技術を融合した新たな顧客体験創出の取り組みの一環として展開されるもの。ローソン・ユナイテッドシネマ、STYLY、KDDIの3社共同企画として推進され、映画館というリアルな拠点に通信・デジタル技術を融合させ、アーティストを“ゼロ距離”で体感できる没入感を提供することで、次世代のエンターテインメント体験の創出を目指す。

全国41劇場を運営するローソン・ユナイテッドシネマでは、これまでもIMAX®や4DX、ScreenX、FLEXOUNDといった「ラージフォーマット」を導入し、没入感のある鑑賞環境を提供してきた。『Immersive Zero』は、これら既存の体験に最新のXR技術を融合させることで、劇場をアーティストやIPの世界に没入する拠点へと変える、新たな興行形態のラインナップとして位置づけられる。

事業展開の第一歩として、株式会社LDH JAPANの協力のもと、「BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE」をコンテンツパートナーに迎えた限定無料試写会『次世代シアター Immersive Zero「BALLISTIK BOYZ SHOOTING STARS」』を実施する。XR技術によってアーティストを目前に感じる特別な体験を提供し、次世代シアター体験の価値および劇場運営モデルの検証を行うとしている。

本プロジェクトは、映画館ならではの遮音性と音響環境に、STYLYの空間表現技術、KDDIの通信・XR技術を融合。全席VRデバイスを活用することで、従来のスクリーン鑑賞を超えた、劇場全体がコンテンツの世界に変わる没入体験を提供する。先立って昨年末にローソン・ユナイテッドシネマSTYLE-Sみなとみらいで実施した超没入型VRショーケース『ULTRA EXPERIENCE PERFORMANCE TOUR』では、約500名が来場し、アンケートで全観客の99%が次回参加への意欲を示したという。

今後は全国41劇場のネットワークを活用した多拠点展開や、KDDI会員基盤向けのプロモーション連携を含め、国内最大級の運用スケールを目指す。今後の展開に関する詳細は、本試写会の結果を踏まえ、別途発表される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）