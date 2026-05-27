新日本プロレスは、27日に筆頭株主である株式会社ブシロードと、株式会社テレビ朝日及び株式会社サイバーエージェント（CA）との間で、ブシロードが保有する当社株式についての株式譲渡契約が締結したことを発表した。

12年から新日本プロレスの親会社となっていたブシロード。14年間に渡り、大規模な広告展開などプロレスを大きく発展に貢献した。

今回、ブシロードが新日本の全株式をサイバーエージェントとテレビ朝日に譲渡した。テレビ朝日は既存株主であり、本件株式譲渡は同社にとって追加取得となる。今後当社は所定の手続を経て、テレビ朝日の連結子会社となる予定だという。

今回の株式譲渡に棚橋弘至社長は「このたび、株式会社ブシロード様から、株式会社テレビ朝日様並びに株式会社サイバーエージェント様に対し、当社の株式が譲渡されることになりました。ブシロード様には2012年に親会社となって頂き、大規模な広告展開を始め様々なご支援によって新日本プロレスを大きく発展させて頂きました。感謝の気持ちで一杯です」と感謝した。

「これからテレビ朝日様の連結子会社として、サイバーエージェント様のご支援も賜りながら、新日本プロレスの格段の発展を、全社一丸で目指して参ります。最高のリングを作って皆様に楽しんで頂くという使命は変わりません。これからも応援・ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます」とコメントを発表した。