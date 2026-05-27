『文化放送ライオンズナイタースペシャル 堀口文宏のラジオフルスイング』でお送りしている「ファームにフルスイング！」。第3回の放送は育成ドラフト1位で入団したルーキー・新井唯斗選手をピックアップしました。

パーソナリティ・堀口文宏さん（あさりど）からの15の質問に、新井選手にアンケート形式でお答えいただきました。

1．身長、体重、足のサイズ

183cm、80kg、28cmです。

2．「唯斗」という名前の由来は？

唯一の星になって欲しいという思いからと聞いています。

3．プロに入ってからの初任給は何に使いましたか？

靴を買いました。

4．コンビニで必ず買うものは？

水です。

5．座右の銘

自分を信じて

6．何歳から野球を始めましたか？ そのころの憧れのプロ野球選手は？

小学２年生から始め、鳥谷敬さんに憧れていました。

7．自分を動物で例えると？ その理由もお願いします。

マイペースでぐったりしているからナマケモノですかね…。

8．登場曲はいきものがかりの「笑顔」ですが、どういった理由からですか？

高校の頃の応援歌をそのまま使用しています。お世話になった方々への感謝の気持ちもあります。

9．野球道具でこだわっていることは？

グローブの形や硬さ

10．勝負飯は？

母の作るオムライスです。

11．野球以外で得意なことは？

字を書くことです。

12．今一番欲しいものは？

欲しいものからズレるかもしれませんが、早く活躍して支配下選手になりたいです。

13．最近うれしかったことは？

試合でスリーベースヒットを打ったことです。

14．好きな飲みものは？

水です

15．カラオケでの十八番（一番得意な曲）はなんですか？

AIさんの「Story」です。

★新井唯斗（あらい・ゆいと） 2007年11月11日生まれ。埼玉県所沢市出身。右投げ左打ち、内野手。八王子学園八王子高校から、2025年の育成ドラフト1位で西武に入団。高校時代、チーム事情により外野手から遊撃手へ転向。大型内野手としての期待がかかる。