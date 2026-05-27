「小出さんのショートドラマ初主演作『3000万稼げ！』は好調で、4月1日に配信が始まって以降ランキング1位をキープしています」

こう語るのは制作関係者。’17年の不祥事によって芸能界から遠ざかることとなった小出恵介（42）だが、徐々に復活の兆しを見せているという。

「小出さんは4月クールの連続ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）に出演し、実に9年ぶりの地上波復帰となりました。

それに続き、ショートドラマアプリ『BUMP』で配信されている1話最大3分のショートドラマ『3000万稼げ！』に主演。妻の死をきっかけに表舞台から姿を消した男の再起を描くヒューマンドラマです。若年層を中心に視聴数を伸ばしており、小出さんにとって新たな代表作となりそうです」（前出・制作関係者）

ただ、地上波の連続ドラマとは当然規模は異なるようで……。

「『3000万稼げ！』は全25話ですが、撮影期間は短く、予算はとにかく抑えめ。小出さんのギャラは25話で約30万円だと聞いています。地上波の連続ドラマだと、主演は1話あたりでも200〜300万円ほどのギャラとなりますから、今回の小出さんのギャラはかなり安いのです。

ただ、小出さんとしては今は実績作りを優先している印象。仕事を再び軌道に乗せるため、数字や話題性を重視しているのではないでしょうか」（前出・制作関係者）