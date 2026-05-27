関西の美人インフルエンサー・星玲奈が初グラビア！デジタル写真集で魅せた最高峰の笑顔♡

『ボートの時間！』出演の関西在住インフルエンサー・星玲奈が初グラビア！デジタル写真集『せれな。』が好評発売中！

関西在住のインフルエンサー・星玲奈が、5月20日に自身初のデジタル写真集『せれな。』を発売した。本作は「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で配信されている。

星玲奈 © 飯岡拓也／集英社

彼女は会社員として働きながら、サンテレビ『ボートの時間！』のナビゲーターとしても活躍中だ。京都産業大学経済学部を卒業し、簿記1級を所持するほか、元「ガンバガール」でリフティングが特技という異色の経歴を持つ。

星玲奈 © 飯岡拓也／集英社

初のグラビア挑戦となった本作では、眩しい水着姿だけでなく、笑顔でのリフティングや、撮影まで我慢していたラーメンを食べる姿など、SNSでは見られない素顔をたっぷりと収録している。

星玲奈 © 飯岡拓也／集英社

【プロフィール】

星玲奈（せれな）

身長161cm

趣味・特技：リフティング（元女子サッカー部）、タイピング

資格：全商簿記１級、全商英検１級、全商珠算電卓検定１級、全商ワープロ検定１級、

日商簿記検定３級、普通自動車免許

出身校：京都産業大学 経済学部